Google hat in den letzten zwei Jahren 80 Mitarbeiter entlassen, hier ist der Grund

Rund 80 Mitarbeiter wurden entlassen von Google in den letzten zwei Jahren wegen Missbrauchs von Unternehmensdaten und -tools. Laut einem Bericht von Hauptplatine , hatten einige der entlassenen Mitarbeiter die Tools von Google genutzt, um andere Mitarbeiter intern auszuspionieren.

Im Jahr 2020 entließ Google 36 Mitarbeiter, die laut Bericht mit vertraulichen Informationen unangemessen umgegangen waren. Der Bericht legt nahe, dass die meisten von ihnen bestimmte Informationen mit Menschen außerhalb des Landes geteilt hatten. Im Jahr 2019 entließ Google weitere 26 Personen aus “sicherheitsrelevanten” Gründen und weitere 18 Personen wurden aus demselben Grund entlassen. Laut einem internen Dokument, das Motherboard eingesehen hat, bezogen sich etwa 10 % der Anschuldigungen gegen Mitarbeiter auf die unsachgemäße Nutzung der Systeme. Dies kann unter anderem den Zugriff auf Mitarbeiter- oder Benutzerdaten, das Ändern oder Löschen von Benutzer- oder Mitarbeiterdaten umfassen.

Google entlässt normalerweise nicht sofort Leute wegen Missmanagements von Daten, da der Bericht besagt, dass andere Maßnahmen Warnungen, Schulungen und Coaching sind.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte in einer Erklärung gegenüber Motherboard, dass „die genannten Fälle hauptsächlich den unangemessenen Zugriff oder Missbrauch von vertraulichen und sensiblen Unternehmensinformationen betreffen oder IP . ”

Google erklärte weiter, dass wir in Bezug auf Nutzerdaten „den Mitarbeiterzugriff durch eine Reihe fortschrittlicher Sicherheitsvorkehrungen streng einschränken, darunter: Beschränkung des Zugriffs auf Nutzerdaten auf das Notwendige, Erfordern einer Begründung für den Zugriff auf diese Daten, mehrstufige Überprüfung, bevor der Zugriff gewährt wird“. auf sensible Daten und die Überwachung auf Anomalien und Zugriffsverletzungen”, fügte die Erklärung hinzu.

„Die Zahl der Verstöße, ob vorsätzlich oder unbeabsichtigt, ist durchweg gering. Jeder Mitarbeiter wird jährlich geschult, wir gehen allen Vorwürfen nach und Verstöße führen zu Korrekturmaßnahmen bis hin zur Kündigung. Wir berichten transparent über die Anzahl und Ergebnisse unserer Untersuchungen an unsere Mitarbeiter und verfügen über strenge Prozesse, um Kunden- und Benutzerdaten vor internen oder externen Bedrohungen zu schützen“, heißt es in der Erklärung von Google.