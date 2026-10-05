Google bereitet Android mit Sicherheitsframework auf autonome KI-Agenten vor

Google arbeitet daran, Android für eine neue Generation autonomer KI-Agenten vorzubereiten. Ein bislang nur intern erprobtes Sicherheitsframework soll dafür sorgen, dass KI-Assistenten wie Gemini eigenständig Aufgaben auf Smartphones erledigen können, ohne unkontrollierten Zugriff auf sensible Funktionen zu erhalten.

Android erhält Schutzmechanismus für KI-Agenten

Autonome KI-Agenten sollen künftig komplexere Aufgaben weitgehend selbstständig übernehmen können. Dazu könnten etwa die Planung und Buchung einer Reise, die Interaktion mit Apps oder andere mehrstufige Vorgänge gehören.

Je größer der Handlungsspielraum solcher Systeme wird, desto wichtiger werden allerdings klare Sicherheitsgrenzen. Google hat deshalb entsprechende Kontrollmechanismen direkt in Android vorbereitet.

Die Funktion ist derzeit nicht als Einstellung für Nutzerinnen und Nutzer verfügbar. Hinweise auf das System finden sich bislang vor allem in Entwicklerdokumentationen sowie in den Release Notes verschiedener Software Development Kits (SDKs).

AppFunctionsManager kontrolliert Berechtigungen

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Android-Framework „AppFunctionsManager“. Es soll Anwendungen ermöglichen, bestimmte Funktionen so bereitzustellen, dass sie von anderen Diensten – darunter künftig auch KI-Assistenten – kontrolliert aufgerufen werden können.

Entscheidend ist dabei die Berechtigungsstruktur. Apps und KI-Assistenten benötigen eine entsprechende Freigabe des Systems, bevor sie bestimmte App-Funktionen ausführen dürfen.

Damit schafft Google eine technische Kontrollschicht zwischen einem KI-Agenten und den Funktionen auf dem Smartphone. Der Assistent soll also nicht automatisch vollständigen Zugriff auf Apps und deren Inhalte erhalten.

Shortcuts sollen KI-Agenten gezielt durch Apps führen

Für die praktische Nutzung könnten sogenannte Shortcuts eine wichtige Rolle spielen. Statt einen KI-Agenten wie einen Menschen durch Webseiten, Menüs und zahlreiche Schaltflächen navigieren zu lassen, könnten Apps bestimmte Aktionen direkt als klar definierte Funktionen bereitstellen.

Das Prinzip ähnelt einem direkten Verweis auf eine bestimmte Aufgabe. Ein KI-Agent müsste beispielsweise nicht selbstständig sämtliche Schritte einer Buchungsplattform nachvollziehen, sondern könnte eine dafür vorgesehene Funktion aufrufen.

Das könnte die Zuverlässigkeit erhöhen und Fehler vermeiden, die entstehen können, wenn KI-Systeme grafische Benutzeroberflächen interpretieren und bedienen müssen.

Kritische Aktionen sollen weiterhin bestätigt werden

Bei besonders sensiblen Vorgängen soll die Kontrolle jedoch bei den Nutzerinnen und Nutzern bleiben. Aktionen wie das Löschen von Daten oder das Ausführen von Zahlungen könnten weiterhin eine ausdrückliche Bestätigung erfordern.

Ein denkbares Szenario wäre die Aufforderung an einen Gemini-basierten Agenten, eine Reise zu organisieren und zu buchen. Der Assistent könnte dabei verschiedene vorbereitende Schritte übernehmen, während eine endgültige Zahlung erst nach Zustimmung des Nutzers erfolgt.

Noch fehlt allerdings eine breite Infrastruktur solcher App-Funktionen und Shortcuts. Das Konzept befindet sich daher offenbar in einer frühen Entwicklungsphase.

Googles Sicherheitssystem befindet sich noch im Test

Das neue Android-System ist derzeit noch nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Berichten zufolge hat lediglich eine kleine Gruppe von Google-Entwicklern Zugriff auf die entsprechenden Funktionen.

Wann Google die Technologie für weitere Entwickler oder Android-Nutzer freigeben könnte, ist bislang offen. Ebenso ist nicht ausgeschlossen, dass der Konzern die Architektur vor einer Veröffentlichung noch deutlich verändert.

Die frühe Integration zeigt jedoch, dass Google bereits technische Grundlagen für eine Android-Zukunft schafft, in der KI-Assistenten nicht mehr ausschließlich Fragen beantworten, sondern eigenständig Aktionen innerhalb von Apps ausführen.

Gemini-Integration in Android entwickelt sich schrittweise

Auch die umfassendere Integration von Gemini in Android befindet sich weiterhin im Aufbau. Googles KI-Assistent soll zunehmend mit hauseigenen Apps interagieren und dort konkrete Aufgaben übernehmen können.

Bislang sind entsprechende Möglichkeiten jedoch eingeschränkt und teilweise nur für ausgewählte Entwickler verfügbar. Damit verfolgt Google offenbar einen schrittweisen Ansatz, bevor KI-Agenten weitreichendere Kontrolle über Apps und Smartphone-Funktionen erhalten.

Für Android könnte diese Entwicklung langfristig einen grundlegenden Wandel bedeuten: Statt jede App selbst zu öffnen und einzelne Arbeitsschritte manuell auszuführen, könnten Nutzer zunehmend ein gewünschtes Ergebnis formulieren und die Durchführung einem KI-Agenten überlassen.

Entscheidend wird dabei sein, wie zuverlässig Google Berechtigungen, Nutzerbestätigungen und sensible Aktionen voneinander trennt. Das derzeit getestete Sicherheitsframework deutet darauf hin, dass der Konzern genau dafür bereits die technischen Voraussetzungen in Android schafft.