Geplante Wahl des Parteivorsitzenden: Die Konferenz der CDU-Präsenzpartei ist vom Tisch

Anfang Dezember sollten ursprünglich 1001 Delegierte den neuen Parteivorsitzenden auf einer CDU-Wahlparteitagung in Stuttgart wählen. Aber in der geplanten Form wird nichts daraus. Der Grund ist die Besorgnis über die anhaltende Koronapandemie. Es gibt drei verschiedene Optionen als Alternativen.

Der für den 4. Dezember geplante persönliche CDU-Kongress mit 1001 Delegierten zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden in Stuttgart ist vom Tisch. Die deutsche Presseagentur fand es nach einer guten fünfstündigen Konsultation mit der engsten Parteiführung in Berlin heraus. Es wurde ein Rahmen für die weitere Vorgehensweise erörtert, den Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer diesen Montag den CDU-Ausschüssen vorlegen wird. Details waren zunächst nicht bekannt.

Nach diesen Informationen war unklar, ob der Parteitag auf das nächste Jahr verschoben werden sollte oder ob es in diesem Jahr einen sogenannten hybriden Parteitag geben könnte, bei dem die Abstimmung an mehreren Orten in Deutschland stattfinden würde, beide von Angesicht zu Angesicht Gesicht und virtuell. Die dritte Option war die Briefwahl.

In der Parteiführung und unter den Kandidaten – NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Gewerkschafts-Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz und Außenpolitiker Norbert Röttgen – gab es am Wochenende keine Einigung über das weitere Vorgehen. Die Nachricht, dass sich die Gruppe auf einen Rahmen für weitere Maßnahmen geeinigt hatte, dürfte bedeuten, dass eine ernsthafte Kluft zwischen Laschet und Merz vorerst nicht eingetreten ist.

Von der anderen Seite wurde von der Partei gesagt, dass während der Beratungen im Adenauerhaus, dem Parteizentrum, die verschiedenen Optionen, die für den Parteitag bestanden, diskutiert worden waren. Sie haben sich nicht an einem Streit beteiligt. Letztendlich muss der Bundesvorstand der Partei diesen Montag entscheiden.

AKK möchte nun Vorschläge machen

Laschet sagte am Abend im ARD-Programm “Anne Will”, dass seine Position klar sei. “Ich glaube, dass es in einer Zeit wie dieser, in der von den Menschen erwartet wird, dass sie nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen, nicht mehr möglich ist, das Haus nicht mehr zu verlassen, damit wir einen Parteitag mit 1000 Teilnehmern abhalten können.” Kramp-Karrenbauer wird den Parteikomitees am Montag einen Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise unterbreiten.

Auf die Frage, ob Merz dieser Ansicht zustimme, sagte Laschet: “Frag ihn. Ich finde es fair, dass jeder es für sich selbst erklären sollte.” Er und Merz hätten “die Argumente des anderen geschätzt, ich verstehe auch seine Argumente. Und morgen wird eine Entscheidung getroffen.” Es ist verständlich, dass so unterschiedliche Persönlichkeiten wie er und Merz unterschiedliche Ansätze verfolgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel werde sich in dieser Frage aus dem Weg räumen, das habe sie immer betont, sagte Laschet.

Noch vor dem heutigen Treffen in der “Welt am Sonntag” hatte Laschet darum gebeten, das für den 4. Dezember geplante Treffen von 1001 Delegierten auf das nächste Jahr zu verschieben. Merz hatte erklärt, er befürworte die Organisation des Parteitags in veränderter, hybrider Form an mehreren Orten in Anwesenheit und bei Bedarf praktisch gleichzeitig.

Merz will am Parteitag festhalten

Auch nach dem Treffen bestand Merz darauf, dass das offene Führungsproblem seiner Partei in diesem Jahr geklärt wird. “Auch wenn eine Konferenz der Präsenzpartei unter den gegenwärtigen Bedingungen schwierig sein wird, bin und bin ich der Meinung, dass die CDU das Problem der offenen Führung in diesem Jahr klären muss”, sagte Merz. “Ein digitaler Parteitag am 4. Dezember ist ebenso möglich wie eine Entscheidung über den Vorsitzenden der CDU per Briefwahl.” Röttgen wollte in Bezug auf die bevorstehende Entscheidung der CDU-Gremien keine konkrete Position einnehmen und sagte, die CDU müsse sich wie alle Bürger “uneingeschränkt” pandemisch verhalten. Auf der anderen Seite haben Sie die Verantwortung, das demokratische Leben im Land am Laufen zu halten.

Neben der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, dem Generalsekretär Paul Ziemiak und dem Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig waren die drei Kandidaten Laschet, Merz und Röttgen an dem Treffen beteiligt. An den Beratungen nahmen auch die stellvertretenden Parteivorsitzenden Volker Bouffier, Julia Klöckner, Thomas Strobl und Silvia Breher teil. Am Wochenende forderte Merkel die Bevölkerung erneut auf, nicht zu reisen und Kontakte zu knüpfen. “Die Tagesordnung für uns alle lautet: Kontakte reduzieren. Viel weniger Leute treffen”, sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Klöckner sagte, sowohl eine Verschiebung als auch ein Parteitag an mehreren Orten seien für die CDU-Mitglieder unbefriedigend. Wenn das Treffen der Delegierten an mehr als einem Ort stattfindet, besteht wahrscheinlich ein noch größeres Risiko für mehr “Gateways” für das Virus. Aus gesundheitlichen Sicherheitsgründen könnte sie daher einer Verschiebung zustimmen.

Sollten drei Kandidaten zustimmen?

Gewerkschaftsführer Brinkhaus sagte der “Welt am Sonntag”, dass eine Parteikonferenz nicht in Frage käme, solange die Zahl der Neuinfektionen auf hohem Niveau weiter zunehme. Saarpremier Tobias Hans – Mitglied des CDU-Präsidiums – lehnt es ab, den Parteitag auf das Frühjahr zu verschieben. Er brachte die drei Kandidaten zu einer Einigung in der “Rheinischen Post”.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, wiederholte seinen Vorschlag, den Parteivorsitzenden angesichts der Koronakrise gegebenenfalls in einer Briefwahl zu wählen. “Es hilft uns nicht, den Parteitag immer wieder zu verschieben, ohne genau zu wissen, wie sich die Situation in ein paar Monaten entwickeln wird”, sagte er der dpa.