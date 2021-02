Game of Thrones-Star Iwan Rheon alias Ramsay wird in “Magic Flute” zu sehen sein

Der Schauspieler Iwan Rheon ist bekannt für seinen “Game of Thrones” -Charakter Ramsay Bolton. Der Schauspieler ist im Begriff, in Roland Emmerichs Film “Zauberflöte” zu erscheinen. Gemäß VielfaltIm Film werden mehrere Opernschauspieler mit ihm spielen. Lesen Sie weiter, um mehr über Iwan Rheons bevorstehendes “Zauberflöten” -Projekt zu erfahren.

Game Of Throne-Star Iwan Rheon spielt die Hauptrolle in der Zauberflöte

“Zauberflöte” ist ein modernes Remake der gleichnamigen populären Oper von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Film wird auch bekanntere Schauspieler wie Jack Wolfe zeigen, der in der Hauptrolle spielte Der Hexer, Amir Wilson aus Seine dunklen Materialien, und Asha Banks. Die Opernstars, die in dem Film mitspielen werden, sind die französische Sopranistin Sabine Devieilhe, der amerikanische Bass Morris Robinson und der französisch-mexikanische Tenor Rolando Villazón. Die Dreharbeiten für den Film beginnen am 8. Februar und finden in den bayerischen Studios in München statt. Es wurde später in Orten wie Salzburg, London und den Kanarischen Inseln gedreht. Der Film soll bis Ende 2022 in Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen.

“Magic Flute” wird von Florian Sigl inszeniert und dreht sich um einen 17-jährigen Sänger namens Tim Walker. Er reist von London in die österreichischen Alpen, um das berühmte Mozart-Internat zu besuchen. In der Schule entdeckt er, dass es eine jahrhundertealte Passage gibt, die ihn in die faszinierende Welt Mozarts namens “Die Zauberflöte” führt. Die Macher enthüllten im Interview mit ein paar Charaktere Vielfalt. Jack Wolfe wird in dem Film die Rolle von Prinz Tamino und Tim spielen. Der eiserne Thron Schauspieler Iwan wird die Rolle des geliebten Ornithologen Papageno spielen.

Asha Banks, die zuvor in der Produktion von David Walliams und Robbie Williams der Royal Shakespeare Company zu sehen war Der Junge im Kleid wird Prinzessin Pamina spielen sehen. Amir Wilson wird Tims Rivalen spielen Zauberflöte Er ist auch der Sohn der Oper Enrico Milanesi, die von Villazón aufgeführt wird. Der Film wird von Christopher Zwickler vom Berliner Flötenfilm produziert und Fabian Wolfart ist der Produzent des Films mit Centropolis Entertainment aus Emmerich. Der Film wird von Tim Oberwelland, Peter Eiff und Tobias Alexander Seiffert von Tobis Film, Theodor Gringel und Stefan Konarske von Quinta Media gemeinsam produziert

