Galaxy Smartphones, Fernseher und mehr reduziert

Der schwarze Freitag geht am Wochenende bei Samsung weiter und mit all den Geschenken, Belohnungen und Boni für Galaxy-Smartphones fragen sich einige Leute: “Ja, ist heute Weihnachten?” Wir haben die besten Samsung-Angebote in unserem hauseigenen Geschäft und darüber für Sie zusammengefasst.

Schwarzer Freitag bei Samsung: TV, PS4 Pro und Nintendo Switch Lite kostenlos

Es ist immer noch Schwarzer Freitag (Wochenende). Wir empfehlen unsere für diejenigen, die die Masse der Angebote längst aus den Augen verloren haben Top 100 Angebote bei Amazon und Co.. Wenn Sie nur an Samsung-Geräten interessiert sind, sollten Sie sich das ansehen Black-Friday-Aktion Nicht verpassen auf der offiziellen Homepage. Es gibt nicht nur Rabatte von bis zu 54 Prozent auf Smartphones, Tablets, Wearables und mehr, sondern auch Tarifangebote bei MediaMarktdas hat es noch nie gegeben.

Galaxy-Smartphones wie Black Friday im Samsung-Shop anbietet

Weitere Galaxy-Smartphones für Black Friday in anderen Shops

Galaxy Wearables auch stark reduziert

Neben den vielen guten Smartphone-Angeboten hat Samsung auch die Anzahl der Kopfhörer und Smartwatches für Black Friday drastisch reduziert. Hier eine Auswahl:

Weitere Galaxy Wearables für Black Friday in anderen Shops

Samsung Galaxy Smartphones mit Vertrag

Wenn Sie den richtigen Mobilfunktarif für Ihr Galaxy-Smartphone buchen möchten, haben Sie derzeit sehr gute Karten, da MediaMarkt mit dem Galaxy S20 Plus und FE einige unglaublich gute Tarifpakete anbietet. Als Bonus kannst du zwischen einem Nintendo Switch, einer PlayStation 4 Pro oder einer Galaxy Watch 3 wählen. Hier ist nur eine Auswahl in unserem Artikel “Handyverträge am Black Friday” Sie können alle Angebote finden.

Galaxy S20 Plus + Nintendo Switch Lite : Mit 10 GB LTE (max. 21,6 MBit / s) im Telekom -Netz und Allnet-Flat für 29,99 pro Monat + einmalig 118,99 Euro = 838,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

: Mit LTE (max. 21,6 MBit / s) im -Netz und Allnet-Flat für 29,99 pro Monat + einmalig 118,99 Euro = Gesamtkosten nach 24 Monaten Galaxy S20 FE + PlayStation 4 Pro : Mit 10 GB LTE (max. 21,6 MBit / s) im Telekom -Netz und Allnet-Flat für 29,99 Euro pro Monat + einmalig 118,99 Euro = 838,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

: Mit LTE (max. 21,6 MBit / s) im -Netz und Allnet-Flat für 29,99 Euro pro Monat + einmalig 118,99 Euro = Gesamtkosten nach 24 Monaten Galaxy S20 FE + Nintendo Switch Lite : Mit 10 GB LTE (max. 50 MBit / s) im Vodafone -Netz und Allnet-Flat für 24,99 Euro pro Monat + einmalig 68,99 Euro = 668,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

: Mit LTE (max. 50 MBit / s) im -Netz und Allnet-Flat für 24,99 Euro pro Monat + einmalig 68,99 Euro = Gesamtkosten nach 24 Monaten Galaxy S10 Enterprise Edition: Mit 6 GB LTE (max. 50 Mbit / s) im o2-Netzwerk, Telefonie / SMS-Flatrate für 14,99 Euro pro Monat + einmalig 44,81 Euro = 404,57 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

Samsung TV am Black Friday Wochenende

Samsung verkauft Kombinationen aus TV und Handy in mehreren Werbeaktionen. Im Vergleich zu Einzelkäufen zu den besten Online-Preisen haben Sie nicht immer einen Vorteil. Die Aktion in dieser Kombination lohnt sich jedoch:

Samsung-Fernseher in anderen Geschäften

Es gibt mehr Samsung-Fernseher zu einem reduzierten Preis: