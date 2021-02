Fünf großartige Kurzfilme, die Sie jetzt auf der brandneuen FILMPIXS-Streaming-Plattform sehen können

Emma simmonds

17. Februar 2021

Zu unseren Highlights zählen Oscar-Nominierte sowie Live-Action und temperamentvolle Bemühungen

FILMPIXS wurde heute, am 17. Februar, gestartet und ist eine neue globale Streaming-Plattform, die neben internationalen Spielfilmen auch Kurzfilme anbietet. Das Programm stammt von großen Filmfestivals wie Cannes, Toronto, Venedig, Sundance und SXSW, und viele Nominierte und Gewinner sind dabei. Von Anfang an werden mehr als 350 Filme verfügbar sein, und jede Woche werden neue Inhalte hinzugefügt. Bei so vielen Auswahlmöglichkeiten haben wir Ihre Optionen eingegrenzt. Wenn Sie wenig Zeit oder Platz für Spielfilme haben, sollten diese kleinen Nuggets an Kreativität die perfekte kulturelle Lösung bieten.

Mädchen (Dcera)

Die für den Oscar 2019 nominierte Animation der tschechischen Regisseurin Daria Kashcheeva gewann den Hauptpreis der Short Jury bei Sundance 2020 sowie zahlreiche andere globale Auszeichnungen. Durch die innovative Kombination von Handkameraarbeit mit Einzelbildanimation wurde ihr klares, dokumentarisches Gefühl von der Dogma 95-Bewegung und den Dardennes-Filmen inspiriert, da Kashcheeva wortlos die komplexe Beziehung zwischen einem Vater und ihrer Tochter kommuniziert.

Reprographie-Shop

Von der Animation bis zur Live-Action gibt es hier einen weiteren Oscar-nominierten Kurzfilm, diesmal vom österreichischen Filmemacher Virgil Widrich. Dieser Film aus dem Jahr 2001 zeigt eine clever gealterte Schwarz-Weiß-Ästhetik und sieht einen Copy-Shop-Manager (gespielt von Johannes Silberschneider), der die Frau im Blumenladen auf der anderen Straßenseite anstarrt und seinen Alltag erledigt, bevor es losgeht Machen Sie eine seltsame und finstere Wendung, wenn er anfängt, seine Fotokopien anzufertigen.

Schneller Film

Widrich ist ein Meister des Kurzfilms und produzierte 2003 ein weiteres Juwel, Schneller Film, eine von der Palme d’Or nominierte Schnellfeuermontage in Cannes, die Tausende von Bildern aus legendären Filmen in eine hektische Verfolgungsjagd einbezieht. Dieser wunderschön konstruierte Film mischt Live-Action und animierte Riffs auf dem Old-School-Clip eines Helden, der eine Frau in Gefahr rettet, und spielt Frankensteins Monster Godzilla, Harrison Ford, Humphrey Bogart, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Sean Connery und Cary Grant und mehr!

Blaue Angst (Blaue Mädchen, Weiße Angst)

Eine weitere Auswahl aus Cannes, diesmal aus dem letzten Jahr. In diesem 10-minütigen französischen Zeichentrickfilm führt ein Mann seine Freundin dazu, seine Eltern in der Provence zu treffen, während sie von einer Gruppe von Frauen zu Pferd überfallen werden. Die Co-Direktoren Marie Jacotey und Lola Halifa-Legrand gehen von einer trivialen und zuordenbaren Situation aus, bevor sie in angenehm fremdes Gebiet eintauchen.

Die kleinste Wohnung in Paris (Le Plus Petit Appartement de Paris)



Bei The List sind wir große Fans der französischen Schauspielerin Laetitia Dosch (der Star der sehr unterhaltsamen) Junge Frauund die jüngsten Einfache Leidenschaft). Hier spielt sie in Hélèna Villovitchs Kurzfilm von 2014 mit, in dem ihre Figur Carla erfreut ist, 16 Kubikmeter Wohnfläche zu sichern, nur um festzustellen, dass auch jemand anderes (François von Thomas Scimeca) gerne einziehen möchte.

Um sich zu registrieren, gehen Sie zu filmpixs.com. Eine kostenlose Testversion für sieben Tage ist verfügbar.