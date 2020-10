Euro am Sonntag Fondsspecial: Sportliche Renditen mit Lebenszyklusfonds: So funktioniert Altersvorsorge auf Schwedisch | Botschaft

Fonds in diesem Artikel Aktien in diesem Artikel Indizes in diesem Artikel

von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag

B.Die schwedischen Bestseller denken wahrscheinlich an DIY-Möbel oder Abba-Alben in diesem Land. Die Liste muss dringend um die Abkürzung AP7 erweitert werden. AP7 steht für “Sjunde Allmänna Pensionsfonden”, die siebte allgemeine Pensionskasse. Hier verwaltet der Staat die Altersvorsorge seiner Bürger.

Das klingt zunächst nicht sehr aufregend. Das Portfolio “AP7 Aktiefond” ist jedoch so stark gewachsen, dass es im August auf Platz 1 der größten Fonds in Europa aufstieg. Wie Zahlen des Analyseunternehmens Morningstar zeigen, hat die “Schweden-Rente” gerade den bisherigen Marktführer, den Pensionsfonds Pimco GIS Income, verdrängt. Das Vermögen belief sich Ende August auf 57,72 Milliarden Euro, während der AP7-Aktienfonds 57,80 Milliarden Euro einbrachte.

“Eine Kombination aus zwei Faktoren brachte den Fonds an die Spitze: eine fantastische Performance und stetige Zuflüsse”, schreibt Morningstar-Analyst Ali Masarwah. Das staatlich verwaltete Aktienportfolio ist ein wichtiger Bestandteil des schwedischen Rentensystems. Es hat eine ähnliche Struktur wie das deutsche und basiert auf drei Säulen: der gesetzlichen Altersrente, der Betriebsrente und einer optionalen privaten Rente.

Die Schweden zahlen einen Rentenversicherungsbeitrag von 18,5 Prozent des Bruttolohns, von denen 16 Prozent in die Umlage-Rente fließen. 2,5 Prozent migrieren jedoch zu einer kapitalbasierten Rente. Die Bürger können frei wählen: Insgesamt stehen einige hundert Pensionsfonds von Anbietern wie Fidelity oder Blackrock zur Verfügung.

Viele Schweden ersparen sich jedoch die Qual der Wahl und landen dann automatisch in einem AP7-Fonds. Es gibt zwei davon: den genannten Aktienfonds und ein Anleihenportfolio. Der Aktienfonds bildet den Kern. Bis zum Alter von 55 Jahren fließen 100 Prozent des für die Kapitaldeckung vorgesehenen Beitrags in dieses Portfolio. Danach wird der Fonds schrittweise auf den Rentenfonds umstellen, der konservativ in schwedische Anleihen mit guter Bonität investiert.

Bequem und gut

Schweden, die den einfachen Weg wählen und ihr Geld vom Staat verwalten lassen, machen nicht viel falsch. Andererseits. “Langfristig ist der AP7-Aktienfonds einer der besten globalen Aktienfonds auf dem europäischen Fondsmarkt”, sagt Morningstar-Experte Masarwah. In den letzten zehn Jahren erzielte der Fonds eine durchschnittliche Steigerung von 14,7 Prozent pro Jahr. Einziger Nachteil: Als Nicht-Schwede haben Sie keine Chance, in das Portfolio zu investieren. Aber Sie können zumindest ein paar Dinge aus dem skandinavischen Rentenmodell für Ihre eigene Versorgung lernen.

Erstens besteht die klare Überzeugung, dass nur mit Hilfe der Aktienmärkte neben der Umlage-Rente ein attraktives zusätzliches Einkommen erzielt werden kann. Die Schweden versuchen nicht einmal, die Risiken dieser Art von Investition auszuschließen, wie es die Deutschen mit teuren Garantieversprechen bei der Altersvorsorge tun. Im Gegenteil: Der AP7-Aktienfonds arbeitet sportlich.

Es stimmt, dass er fast ausschließlich passiv in den globalen Aktienmarkt investiert. Aber er mischt ein paar Prozent Private-Equity-Investitionen ein – und arbeitet mit Hebelwirkung. Durch den Einsatz von Derivaten kann er seine Investitionsquote auf typischerweise 135 Prozent erhöhen. “In Aufwärtsmärkten gehört es regelmäßig zu den Top Ten der Fonds in dieser Kategorie”, sagt Masarwah.

Einige Fonds von privaten Anbietern bieten diese Art von Turbo ebenfalls an. Sie nutzen die Performance mit Hilfe von Long / Short-Strategien: Überproportional hohe Investitionen werden in besonders vielversprechende Unternehmen getätigt, während der Fonds auf Preisrückgänge bei schwachen Unternehmen angewiesen ist. Dieses Verfahren erfordert viel Erfahrung. Fonds wie FAST Europe oder Threadneedle Global Extended Alpha (siehe unten) haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Überschussrenditen erzielen können.

Aus dem schwedischen Modell kann man jedoch auch lernen, frühzeitig Gas zu geben und Geld in defensivere Anlagen umzuwandeln, wenn sich der Ruhestand nähert. Sogenannte Lifecycle-Fonds, die von Unternehmen wie Allianz GI, Deka und Fidelity angeboten werden, bieten einen solchen Umverteilungsmechanismus. Aus der großen Anzahl von Produkten sind in der Tabelle diejenigen aufgeführt, die das Geld für den Ruhestand um 2040 verwalten.

Sportliche Schwedenrente:Mit einer passiven, globalen Anlagestrategie und einer Leveraged Investment Ratio übertrifft der AP7-Aktienfonds den MSCI All Country World-Index deutlich.

______________________________

Bildquellen: Antony McAulay / Shutterstock.com, chaoss / Shutterstock.com, Finanz Verlag