Erneuerbare Energien: Die Bundesregierung ist auf dem falschen Weg

Darüber hinaus empfiehlt der Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Bundestages, jeweils eine Milliarde Subventionen zur Erzeugung von Wärme “aus erneuerbaren Energiequellen einschließlich Biomasse” und zur Umstellung von Kohlekraftwerken auf “Gas- oder Biomasse-Stromerzeugung” auszugeben. Bäume sind auch mit Biomasse gemeint. Um komplette Kohlekraftwerke mit Brennstoff zu versorgen, müssten sie in großer Zahl gefällt werden. Eine gute Idee? Auf gar keinen Fall. Holz wird in der EU als erneuerbare Energie eingestuft, da das beim Verbrennen entstehende CO₂ durch neues Baumwachstum aus der Luft aufgenommen werden kann. Also ein Nullsummenspiel? Nur theoretisch. Es dauert viel zu lange, bis das freigesetzte Treibhausgas wieder in neuem Holz gebunden ist.

Das Verbrennen von Biomasse wird “den Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre erhöhen und die Erwärmung für Jahrzehnte bis Jahrhunderte erhöhen”, stellten rund 800 Forscher in einem fest Feuerbrief an das EU-Parlament. Der Forschungsverband des Wissenschaftlichen Beirats der Europäischen Akademien (Easac) warnt ebenfalls: Die CO₂-Emissionen pro Stromeinheit, die aus Waldbiomasse erzeugt werden könnten, sind höher als die von Kohle. Daher ist es „unvermeidlich“, dass der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre zunimmt, wenn Kohle durch Holz als Brennstoff ersetzt wird. Naturschützer befürchten dagegen Verluste an biologischer Vielfalt. “Im Südosten der USA und in den baltischen Staaten werden bereits in großem Umfang alte, naturnahe Wälder abgeholzt, um Pellets herzustellen”, sagt Kenneth Richter vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) große Gefahr, dass Deutschland auch Pellets in großem Maßstab produziert. Importmaßstab «.

Zusammen mit anderen Umweltorganisationen hat Nabu kürzlich eine Positionspapier mit dem Titel »Keine Übernutzung im Wald für eine falsche Energiewende«. Um den Rohstoffbedarf für die Holzbiomassekraftwerke zu decken, würden die Betreiber bereits eine „globale Einkaufstour“ unternehmen, heißt es. Auch für die deutschen Wälder ist eine erhöhte Nachfrage nach Holz keine gute Nachricht: “Ein höheres Holzeinschlagvolumen würde die lokalen Waldökosysteme weiter schwächen”, schreiben die Naturschützer. Die jährliche Holzzunahme wird in Deutschland bereits heute fast vollständig geerntet. Gleichzeitig fehlt es an „Totholz als wichtigem Strukturelement für Biodiversität, Nährstoffverfügbarkeit und Humusbildung“. READ Tor für Android bekommt ein großes Update Das Abholzen von Urwäldern und sogar das Pflanzen neuer Bäume speziell für die Wärme- oder Stromerzeugung zerstört mehr als es spart. Rest- und Altholz ist höchstens zur Verbrennung geeignet. Erinnerung kann Vergangenheit sein. Westeuropa war einst so gut wie abgeholzt, weil hauptsächlich Holz verbrannt wurde. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts half Kohle, die Wälder zu retten. Die Tatsache, dass die Wälder nun die Kohlekraftwerke retten sollen, verzögert den konsequenten Ausbau von Wind- und Sonnenenergie. Herzlich Dein Philip Bethge ((Feedback & Vorschläge?) Abstrakt Meine Leseempfehlungen diese Woche: Acht Tage früher als geplant: Am Dienstag wurde bekannt, dass Europa am 21. Dezember über die Zulassung eines Impfstoffs entscheiden wird. Die wichtigsten Fragen dazu antwortete meine Kollegin Julia Merlot.

Eine Erfolgsgeschichte made in Germany: Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci haben in Rekordzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt. Ihr nächstes Ziel ist eine Krebsheilung.

Wenn künstliche Intelligenz wirklich Spaß macht: Die Blob-Opera – Singen Sie Opern in Sekunden!

Wussten Sie, dass es ausreicht, sich einmal am Tag die Zähne zu putzen?

Ein Tiefseegraben im Pazifik wird zur “Plastikfalle” Mitteilungen Senckenberg-Forscher. Im 8.250 Meter tiefen Kuril-Kamtschatka-Graben befinden sich zwischen 14 und 209 Mikroplastikpartikel pro Kilogramm Sediment.

Neue Schweine: Die US-Behörde FDA hat erstmals gentechnisch veränderte Borstentiere für Medizin und Verzehr autorisiert. Andere Forscher verwenden Gen-Editing, um Schweine vor einer tödlichen Pandemie beschützen. Könnte das auch für Menschen funktionieren?

Überraschung: Forscher glauben, dass vor der Westküste Mexikos eine neue Walart gefunden werden kann entdeckt haben.

Handy-Bildschirme, die sich von selbst auflösen? Experten des Karlsruher Instituts für Technologie entwickeln gedruckte Displays, die biologisch abbaubar sind.

Die New Yorker Polizei tat es Roboterhunde erworben. »Digidog« kann Treppen steigen, Türen öffnen und Audio und Video übertragen.

Quiz* Welcher Anteil aller Landtiere und Pflanzen auf der Erde lebt im Wald? Wie viel Prozent der modernen Medikamente stammen aus tropischen Waldpflanzen? Wie viele Menschen auf der ganzen Welt kochen noch mit Holz?

Als hätte Poseidon selbst sein Schaumbad ausgeschüttet – So sah der Strand von Currumbin an der Ostküste Australiens diese Woche aus. Stürme hatten das Meer aufgewühlt. Der Schaum entsteht, wenn im Wasser gelöste organische Substanzen von starken Wellen getroffen werden. Es ist nicht gefährlich, aber die giftigen Seeschlangen in den Gewässern, die damit gestrandet werden können, sind es. Fußnote 6200 Wisente Trab wieder durch die Wildnis Europas, besonders in Polen, Russland und Weißrussland. Die Art lebte erst Mitte des 20. Jahrhunderts in Gefangenschaft, und 1950 wurden erstmals Tiere in die Wildnis entlassen. Jetzt leben wieder 47 Herden in freier Wildbahn, von denen jedoch nur acht groß genug sind, um zu überleben Langfristig, berichtet die World Conservation Union. Schutzgebiete, die sowohl Wälder als auch Weideflächen umfassen, sind ideal für Bisons, eine Kombination, die in Westeuropa kaum zu finden ist.

1) In den Wäldern lebt mehr als die Hälfte der terrestrischen Flora und Fauna der Erde. Sie bedecken ein Drittel der Landfläche der Welt.

2) Ein Viertel aller modernen Medikamente stammt aus Tropenwaldpflanzen, darunter zwei Drittel aller Krebsmedikamente. Sie haben einen Marktwert von 108 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

3) 2,4 Milliarden Menschen verwenden Holzbrennstoff zum Kochen von Mahlzeiten. Holzenergie ist daher ein wichtiger Faktor für die Ernährungssicherheit.