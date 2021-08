Er führte Hitlers Geheimpolizei in Österreich. Dann spionierte er für den Westen.

Die Nazi-Führer, die diese Truppe aufbauten, brauchten erfahrene Polizisten, sagte Michael Holzmann, der Sohn eines österreichischen Nazis, der seit vielen Jahren die Aktivitäten der Gestapo in diesem Land studiert. „Huber hat diese Chance ergriffen und ist vom kleinen Ermittler zum erfolgreichsten Führer des Gestapo-Terrorregimes im ehemaligen Österreich geworden“, sagte er.

Im März 1938, nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland, wurde Huber zum Chef der Gestapo für den wichtigsten Teil des Landes, darunter auch die Hauptstadt Wien, ernannt. Kurz darauf begann die Gestapo eine massive Dissidentenjagd in Österreich, und Huber befahl, „unerwünschte, besonders kriminell motivierte Juden sofort zu verhaften und in das Konzentrationslager Dachau zu überstellen“. Wenige Tage später verlassen die ersten beiden Judenkonvois Wien in Richtung Lager, viele weitere werden folgen.

Huber blieb bis Kriegsende in seinem Amt und erhielt immer mehr Personal und Autorität. Inzwischen wurden 70.000 österreichische Juden, die das Land nicht verlassen konnten, ermordet, fast 40 Prozent der ursprünglichen Gemeinde, während ihr Eigentum von den Nazis geplündert wurde.

Eichmann bestätigte in seinem Prozess, dass er an der Deportation von Juden beteiligt war, weigerte sich jedoch, sich des Völkermords schuldig zu bekennen, und sagte: „Ich hatte keine andere Wahl, als die mir erteilten Befehle zu befolgen.

Huber ging einen anderen Weg. Im Gespräch mit einem Beamten des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals 1948 – der ihn als Zeugen, nicht als Verdächtigen – vernommen hatte, sagte er, er habe bis Ende 1944 nichts von der Vernichtung gewusst, als sein Stellvertreter ihm etwas Unbestimmtes erzählte.

“Aber die historischen Beweise zeichnen ein ganz anderes Bild”, sagt Professor Moshe Zimmerman, Historiker und Holocaust-Forscher an der Hebräischen Universität Jerusalem. „Eichmann war vielleicht ein bekannteres Gesicht der jüdischen Gemeinde, aber einer, der mitverantwortlich war, den Terror gegen die Juden durchzuführen, sie einzusammeln, in Züge zu zwingen und in die Lager zu deportieren. , war die Polizei und die Gestapo unter Huber .