Emotional Dale startet zum ersten Weltcup-Triumph in Österreich

Johannes Dale mit verschwommenen Augen ließ einen Traum wahr werden, nachdem er seinen ersten Biathlon-Weltcup-Sieg im 10-km-Sprint in Hochfilzen errungen hatte.

Der bewegte 23-Jährige sagte: „Ich bin so bewegt. Ich habe heute so viel geweint.

„Ich habe so lange gewartet und es ist unglaublich, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen! Es gibt viele Emotionen in meinem Körper.

„Ich habe mich heute sehr, sehr gut gefühlt. Es war nicht super toll, aber sehr gut, und ich habe von Anfang an hart gepusht.

„Der erste Teil der Runde ist in Ordnung für mich – ich habe einfach alle meine Kräfte zum Skifahren eingesetzt. Als ich zehn von zehn hatte, konnte es auf dem Schießstand nicht besser sein.

„Ich hatte in der letzten Runde viel Power. Ich war heute kaum müde, also habe ich nur gedrückt und gedrückt. Es war so schön, endlich einen Sieg zu holen.