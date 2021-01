“Eine weitere normale Saison” – Mercedes-Chef Toto Wolff macht angesichts der Besorgnis positive Vorhersagen für die F1-Saison 2021

Mercedes F1-Teammanager Toto Wolff hat Bedenken hinsichtlich der Anzahl der Rennen in der Saison 2021 geäußert. Bereits in der Saison 2020 wurden mehrere Rennen abgesagt oder verschoben, und es stehen neue Austragungsorte zur Rettung der Saison an. Bereits in dieser Saison wurde Australien verschoben, China wurde abgesagt und es gab Gerüchte, dass auch die Straßenrunden abgesagt würden.

Toto Wolff macht sich Sorgen um die Saison 2021

Ich spreche in einem Interview auf Deutsch mit ORF, aggregiert von motorsport-total.com, übersetzt über Google, sagte er: “Diese Angst ist natürlich berechtigt.”

Er erklärt weiter, indem er sagt: „Australien wurde verschoben, aber der Grand Prix ist so wichtig, dass sie ihn nicht komplett absagen wollten. Er wird das gleiche Ende des Jahres tun.

„Und China hat ein generelles Verbot von Großveranstaltungen bis August. Dies sind zwei Faktoren, die nicht beeinflusst werden können. Deshalb starten wir in Bahrain.

Er war sehr froh, die Saison in Bahrain begonnen zu haben. Der Chef von Mercedes zitierte die beiden Rennen, die dort stattfanden. Er sagt auch, dass die Tests vor der Saison in Bahrain ein großes Plus sind. “Das wissen wir und dort ist es immer relativ einfach.”

Der Österreicher glaubt, dass sich die zweite Saisonhälfte normalisieren sollte. Er sagte, „Ich denke, wir werden nach dem Sommer wieder eine einigermaßen normale Saison haben.“”

Er glaubt, dass der Zeitplan für 23 Rennen eine große Herausforderung sein wird und viel Druck auf das Team ausüben wird. „Auch für das Rennteam wird es sicherlich unglaublich schwierig.

„Wir haben drei dreifache Überschriften hintereinander. Sie werden vier Wochen lang nicht nach Hause kommen. Das ist natürlich eine enorme Belastung “, beobachtete der Österreicher.

Mercedes, Lewis Hamilton und die Saison 2021

Mercedes hatte einen schwierigen Saisonstart im Jahr 2021. Lewis Hamilton ist ohne Vertrag und Gerüchte zeichnen kein vielversprechendes Bild.

Die einzig logische Konsequenz dieser Geschichten ist natürlich, dass Lewis und Mercedes unterschreiben werden. Aber Amtszeit und Gehalt werden nach verschiedenen Geschichten immer noch diskutiert.

Natürlich besteht definitiv die Chance, dass Lewis mit dem Mercedes-Team zurückkehrt, wenn sie sich auf ihre Herausforderung im nächsten Jahr vorbereiten.