Dritte Etappe der Freeride World Tour 2021 in Fiberbruun, Österreich, nächste Woche – Die Wetterperiode wurde bis zum 17. März verlängert

Bergwache | Pressemitteilung

Crunch Time für FWT-Athleten auf dem Weg nach Fieberbrunn, Österreich. Da Samstag 6 bis Dienstag 9 als mögliche Wettkampftage ausgeschlossen sind, wurde das neue Wetterfenster vom 10. bis 17. März verlängert. Die Organisatoren warten auf Neuschnee auf dem Wildseeloder, um die dritte Veranstaltung zu organisieren.

Fieberbrunn, Österreich – 3. März 2021: Das Rennen um den Weltmeistertitel wird heiß, während sich die Athleten auf die dritte Etappe der FWT21 im österreichischen Tirol vorbereiten. In Ordino Arcalís fanden zwei erfolgreiche Wettkämpfe statt, und jetzt ist es an der Zeit, dass die Athleten ihre Kampagnen auf Kurs halten.

FWT und Fieberbrunn haben eine harmonische Geschichte und feiern in diesem Jahr den zwölften Wettbewerb in Folge. Kein Wunder, denn Fieberbrunns Wildseeloder-Gesicht bietet das perfekte Terrain für Freeride-Wettkämpfe – steil, exponiert und selbst für den erfahrensten Fahrer schwierig – und muss von Athleten auf der Suche nach dem FWT-Titel gezähmt werden. Können Sportler nach über einem Jahrzehnt unvergesslicher Wettkämpfe in Fieberbrunn kreative neue Wege finden, um den Wildseeloder zu bekämpfen?

Im Februar herrschten ungewöhnliche Wetterbedingungen in den Alpen. Warme Winde und wenig Neuschnee fordern die Organisatoren weiterhin auf, den Platz für die besten Freerider der Welt vorzubereiten. Lolo Besse, FWT-Kommissar, ist bereits vor Ort, um das Gelände zu analysieren und die Qualität des Schnees zu beurteilen, während Mitarbeiter und Sportler nach Fieberbrunn fahren.

Angesichts dieser seltenen Schneebedingungen und dieser schwierigen Zeiten wird das Wetterfenster für den Fieberbrunner Wettbewerb bis zum 17. März verlängert. Während dieser Zeit werden die Organisatoren alle Anstrengungen unternehmen, um die FWT21-Haltestelle Nr. 3 in Fieberbrunn, Österreich, zu absolvieren.

Die Möglichkeit, das Kicking Horse Golden BC-Event durch eine vierte Etappe in den österreichischen Alpen zu ersetzen, wird noch geprüft, bevor das Finale in Verbier erreicht wird.

Französische und amerikanische Fahrer führen die Anklage an. Marion Haerty (FRA), Juliette Willmann (FRA), Blake Moller (USA) und Maël Ollivier (FRA) tragen alle das begehrte goldene Lätzchen. Aber das lokale Kontingent ist stark: Der Gewinner des Fieberbrunn 2018, Gigi Rüf, wurde in Andorra vermisst; Die frühere FWT-Championin Manuela Mandl ist bestrebt, den Titel zurückzugewinnen, und hat die Grenzen in Andorra durch die Wahl einer knorrigen und exponierten Linie überschritten. und Tao Kreibich scheint seinen FWT-Stream gefunden zu haben. Alle werden vor nichts Halt machen, um in ihren Heimatbergen zu gewinnen. Um die Kategorie der Frauenskis weiter aufzupeppen, kehrt Arianna Tricomi (ITA) zum Wettbewerb zurück – mit dem Ziel, die verlorene Zeit in Andorra auszugleichen und ihre Krone zu verteidigen.

Bleiben Sie dran freerideworldtour.com und FWT-Social-Media-Kanäle für Updates und Fahrernachrichten, während das Weltmeistertitelrennen diese Woche in Fieberbrunn fortgesetzt wird

Der Wettbewerb wird für die Öffentlichkeit geschlossen. Alle FWT-Events werden jedoch LIVE sein! Beobachten Sie die gesamte Aktion auf der FWT-Website, den YouTube- und Facebook-Kanälen von FWT, Fuel TV und L’Equipe TV.