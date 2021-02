Double Messi hilft Barca, Elche zu sehen

Die Katalanen haben in einer ihrer schlechtesten Leistungen in der ersten Halbzeit im Camp Nou in dieser Saison wenig erreicht, aber früh in der zweiten einen Durchbruch erzielt, als Martin Braithwaite Messi mit einem schlanken Hinterrad freigab und der Argentinier den Rest erledigte.

* Bernardo Silva traf einmal und erzielte einen weiteren Treffer, als Manchester City am Mittwoch, dem 25. Februar, im Hinspiel der 16. Champions League einen 2: 0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach erzielte und die Siegesserie auf 19 Spiele in allen Wettbewerben verlängerte.

* Ferland Mendy holte sich einen späten Sieger und brachte Real Madrid im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch mit 1: 0 gegen den 10-köpfigen Atalanta.

* Dele Alli und Gareth Bale holten sich am Mittwoch im 32. Rückspiel beim 4: 0-Sieg in der Europa League gegen den österreichischen Klub Wolfsberg einen Platz in der ersten Mannschaft von Tottenham Hotspur.

* Manchester United-Manager Ole Gunnar Solskjaer sagte, er stehe immer noch in Kontakt mit dem ehemaligen Manager Erling Braut Haaland und habe einen zukünftigen Wechsel für den Borussia Dortmund-Star nicht ausgeschlossen. Der 20-jährige Stürmer hat sich bei torreichen Aufenthalten bei den österreichischen Mannschaften Salzburg und Dortmund als einer der prominentesten Kandidaten im Weltfußball etabliert.

* Ash Barty, die Nummer 1 der Welt, zog sich aufgrund einer Verletzung am linken Bein vom Qatar Open in Doha zurück, teilten die Organisatoren des WTA 500-Turniers am Mittwoch mit. Bartys Entscheidung fällt, nachdem er am Mittwoch aus Adelaide International ausgeschieden war und mit 6: 3: 6: 4 verloren hat an die Amerikanerin Danielle Collins in der zweiten Runde.

* Der Amerikaner Grant Holloway brach den Weltrekord bei den 60-m-Hürden in der Halle, die seit 1994 am Mittwoch andauerten, und endete in 7,29 Sekunden, um 0,01 Sekunden von der vorherigen Marke des Briten Colin Jackson zu sparen. Holloway, der 110-m-Hürden-Weltmeister, gewann das Rennen in der Villa de Madrid um 0,22 Sekunden und verlängerte seine Siegesserie im Indoor-Sprint auf 54 Rennen.

* Tiger Woods könnte innerhalb eines Jahres wieder zum Wettkampfgolf zurückkehren, sagten hochrangige Orthopäden am Mittwoch, aber der Weg zurück nach schweren Beinverletzungen bei einem Autounfall wird lang und anstrengend sein.

* Celtic-Manager Neil Lennon ist nach einer düsteren Kampagne zurückgetreten, bei der der schottische Premiership-Club 18 Punkte hinter Rangers zurückblieb, teilte der Club am Mittwoch mit.