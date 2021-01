Dominic Thiem überzeugte, sich an die Bedingungen der Australian Open 2021 anzupassen

Der österreichische Tennisstar und Vizemeister des letzten Jahres, Dominic Thiem, sagte, sein Training in der Vorsaison zu Hause würde es ihm nicht schwer machen, sich auf den rücksichtslosen Sommer in Down Under einzustellen, wie er es versuchte gewann seinen zweiten Grand Slam Titel bei den Australian Open.

In einem Interview mit einem deutschen Sportmagazin aus seinem Hotelzimmer in Australien sagte der amtierende US Open-Champion, dass sich sein Training in Österreich neben seinen Fähigkeiten hauptsächlich auf den Fitnessaspekt des Spiels konzentriere. .

Thiem sagt, sein Training in Österreich sei größtenteils in Innenräumen gewesen

Thiem fügte hinzu, dass ein Großteil des Trainings in Innenräumen stattgefunden habe, was ihm helfen werde, sich auf die signifikante Verschiebung von der österreichischen Kälte zur australischen Hitze einzustellen.

Er sagte, es sei wahr, dass er seine gesamte Vorbereitung außerhalb der Saison in seinem Heimatland und nicht in der sengenden Sonne von Miami oder Teneriffa durchgeführt habe. Er bereute es nicht, da er nicht nach Hause gekommen war als zu Weihnachten dreimal in den letzten zehn Jahren.

Thiem fügte hinzu das Die Erfahrung, mit seinen Lieben zu Hause zu sein, hat ihn in die richtige Stimmung für die bevorstehenden Herausforderungen in Down Under gebracht.

Thiem sagt, er sei in den letzten 10 Jahren nur dreimal nach Hause gekommen

Die aktuelle Nummer 3 der Welt wird sein Land im ATP Cup führen, einem Teamevent in Brisbane, bevor er sich im Melbourne Park um einen zweiten Grand Slam-Titel bewirbt.

„Das Training war sehr gut, wir konnten sehr gut im Fitnessbereich arbeiten. Anstatt draußen zu spielen, spielten wir drinnen. Und Weihnachten und Neujahr wieder zu Hause zu verbringen, war sehr schön. “ österreichisch sagte.

„Ich glaube, ich habe Weihnachten in den letzten 10 Jahren nur dreimal zu Hause verbracht und den Neujahrstag im selben Zeitraum nur einmal.

Es war ein Vorteil, mit der Familie zusammen zu sein. “ Sagte Thiem.

Der Österreicher traf im vergangenen Jahr in der Australian Open-Titelrunde auf Novak Djokovic, als der Serbe einen Stich mit fünf Stichen überlebte, um seinen 17. Grand-Slam-Titel zu holen.

Entsprechend der Entscheidung der Turnierorganisatoren, während der zweiwöchigen Quarantänezeit die Top 3 für Männer und Frauen in Adelaide im Gegensatz zur Gastgeberstadt Melbourne auszurichten, ist Thiem derzeit ruhig und gelassen verankert entspannt aus Südaustralien. Stadt.