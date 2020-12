Disney + setzt auf Star Wars und Marvel im Zehnerpack

Das Disney -Group erweitert sein Materialangebot aus seinen Star Wars- und Marvel-Universen auf dem Disney + Streaming-Portal. Laut einer Präsentation für Investoren sollen in den kommenden Jahren zehn neue Serien über den Streaming-Service veröffentlicht werden. Auf diese Weise sollen weitere 15 Kinos und 15 Cartoons an die Kunden verschickt werden. Sie sollten jede Woche mit etwas Neuem konfrontiert werden. Der Anteil der Gruppe stieg im nachbörslichen Handel zunächst um 2,5 Prozent.

Serien- und Filmfans sollten die Disney-Pläne nach der Mediengruppe positiv aufnehmen WarnerMedia Sein Streaming-Service HBO Max wird nächstes Jahr nicht in Deutschland starten.

HBO-Produktionen werden zuerst auf Sky fortgesetzt

In Deutschland also auch in Zukunft HBO-Inhalt und Blockbuster aus dem Warner Bros. Studio nur auf Pay-TV-Kanälen Himmel kann gesehen werden. Ein Bewertungsvertrag zwischen WarnerMedia und Sky existieren weiterhin, es wurde gesagt.

HBO Max wird im kommenden Jahr international vertreten sein Lateinamerika und Europa erweitern. Bestehende HBO-Dienste, einschließlich in Portugal und die skandinavischen Länder werden auf HBO Max umgestellt. Es ist noch unklar, ob der Dienst nach Ablauf des Vertrages mit Sky auch nach Deutschland kommen wird. Warner möchte den Service in 190 Ländern anbieten.