Die Tochter des Fernseharztes Dr. Johannes Wimmer ist gestorben

Maximilia war erst neun Monate alt: Sie erlag Krebs. Der TV-Arzt und Bestsellerautor Dr. Johannes Wimmer trauert um seine Tochter – und drückt sich nun mit emotionalen Worten aus.

Die Tochter des Fernseharztes Dr. Johannes Wimmer starb im Alter von nur neun Monaten an Krebs. Wimmer bestätigte dies in “Bild am Sonntag”: “Maximilia machte sich im Schlaf auf eine Reise zu den Sternen, sicher und gepflegt in unserem Bett.” Die ganze Familie konnte sich in Ruhe verabschieden.

Wimmers Tochter litt an einem aggressiven Gehirntumor, der im August diagnostiziert wurde. Maximilia war seit einigen Wochen nicht mehr in der Klinik, wurde aber zu Hause palliativ versorgt. In seiner Erklärung dankte der 37-Jährige den Ärzten und Therapeuten ausdrücklich dafür, dass sie “die letzten Momente auf Erden sicher und geborgen zu Hause verbringen können”.

Der Star “Medizin – endlich verständlich” findet rührende Worte für den Tod seiner Tochter und erklärt im Interview: “Sie hat ihr kleines, geliebtes Leben vollendet und wir werden sie in guten Erinnerungen behalten. Es war ein Leben voller Liebe und Lachen Wir werden versuchen, beides in dieser schwierigen Zeit für uns zu bewahren. “

Der Hamburger war immer offen für die Krankheit seiner Tochter und gab auch mehrere Interviews im Fernsehen, wie das letzte in der “NDR Talkshow”. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. Dort erklärte er: “Ich würde sie vom Leiden befreien, mein Leben für sie geben – aber das ist nicht möglich.”

Er informierte seine Anhänger auch weiterhin über Instagram über die schwierige Situation. Nach dem Tod seiner Tochter veröffentlichte er ein Bild mit dem kleinen Mädchen und schrieb: “Unser Engel Maxi.”

Die vielen Beileidsbekundungen unter dem Posten sprechen von der “kleinen Kämpferin” und wie “hübsch” das Mädchen ist. Sie wünschen Wimmer und seiner Familie auch “viel Kraft”, um mit dem tragischen Tod fertig zu werden. Es ist unklar, wann der NDR-Moderator mit Formaten wie “Dr. Wimmers Medizinquiz” wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Zusammen mit Maximilias Geschwistern und seiner Frau hat Wimmer nun befohlen, sich auszuruhen.