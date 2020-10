Die Stimme (ProSieben / Sat.1): Mark Forster reagiert auf ein persönliches Debakel - "Ich sage es dir ..."

Mark Forster ist jetzt ein Veteran in der Jury von “The Voice Of Germany”. In der fünften Folge der Jubiläumssaison sorgt der Sänger für das emotionale Highlight.

kümmert sich in der für einen emotionalen Höhepunkt. Der Sänger lässt seine Gefühle wild werden: “Ich erzähle dir eine kleine Geschichte …”. Berlin – “Die Stimme Deutschlands” ist bekannt für seine vielen emotionalen Momente, wie hier mit dem Geständnis eines Kandidaten. Deshalb lieben die Fans die Show und freuen sich auf die zehnte Staffel mit den Talenten bei den Blind Auditions. In dieser Saison in der Jury sitzen Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß im ersten weiblichen Doppelstuhl, Rea Garvey und Samu Nachrichten im zweiten Doppelstuhl, Nico Santos und natürlich Mark Forster. Beim fünften Blind Audition am Donnerstag (22. Oktober, 20.15 Uhr bei ProSieben) wird der deutsche Popsänger definitiv den traurigen und lustigen Höhepunkt der Show liefern – und das auf die übliche Art von Mark Forster. Er erzählt die Geschichte eines “kleinen Jungen aus Kaiserslautern”. Mark Forster erzählt die “Geschichte eines kleinen Jungen”. © ProSiebenSAT.1 “Die Stimme Deutschlands”: Mark Forster mit einem emotionalen Höhepunkt bei den Blind Auditions Die Jury von „The Voice“ zu ärgern ist traditionell Teil jedes Programms, schließlich funktioniert es für sie Trainer über das Beste zu bekommen Talente um sie in ihr eigenes Team zu bringen. Ausgerechnet diese Saison ist ein Rekordtrainer Mark Forster oft zurückfallen. Der Musiker sitzt zum zehnten Mal auf einem der begehrten Stühle: viermal mit “The Voice”, fünfmal mit “The Voice Kids” und einmal mit “The Voice Senior”. Sie können enttäuscht sein, wenn die Dinge nicht so gut laufen: „Die Pappnasen zu meiner Linken drücken immer, wenn ich drücke“, beschwert sich Mark. Ein Gegenangriff von Mitjuroren Rea Garvey Natürlich muss man nicht lange warten: „Mark hat viele freie Stellen, weil kein S ** seinem Team beitreten möchte. Samu und ich haben kaum Platz. “” Zum Mark Forster zu viel: er lässt seine gefühle ganz alleine auf der bühne frei: „ich erzähle dir eine kleine geschichte. Die Geschichte handelt von einem kleinen Jungen aus Kaiserslautern. Der kleine Junge trug gern Hüte und war etwas kurzsichtig. Und er hatte einen Traum: Eines Tages wollte er Trainer werden ,Die Stimme Deutschlands’. „Ob diese traurige und lustige Geschichte über Coach’s Mitleid Rea Garvey führt? „Die Stimme Deutschlands“: Mark Forster mit emotionalem Highlight in den Blind Auditions Im Interview Mark Forster Eine weitere Erklärung für das geringe Interesse an seinem Team: „Ich denke, es ist auch eine seltsame Situation für die Talente. Sie haben gerade Ihren Auftritt beendet, vielleicht hat es Ihnen schlaflose Nächte beschert, und ich denke, dass es in einem solchen Moment sehr gut funktioniert, wenn Trainer etwas mehr erzählen, vielleicht weniger sachlich, oder einfach ihre Stimme sich wiederholender klingen lassen. “” (Wer) Liste der Rubriken: © ProSiebenSAT.1