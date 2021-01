Die Regierung arbeitet an Alexa, Chatbots im Google Assistant-Stil, um öffentliche Dienste bereitzustellen

Die indische Regierung könnte auf ähnlichen Plattformen wie Alexa und Google Assistant arbeiten, um E-Governance-Dienste bereitzustellen. Berichten zufolge hat die Regierung am Freitag eine Ausschreibung zur Entwicklung eines Sprachassistenten veröffentlicht, der dem von Amazon Alexa und Google Assistant ähnelt.

Laut dem PTI-Bericht werden AI-basierte Plattformen mit Zielgruppen in mehreren Sprachen interagieren. Es soll auch die Stimmung analysieren und Daten sammeln, um den Benutzern personalisierte Dienste bereitzustellen. Dem Bericht zufolge hat die National Electronic Governance Division des Ministeriums für Elektronik und Informatik Vorschläge zur Schaffung der Konversationsplattform eingeholt, die auf der UMANG-Plattform bereitgestellt werden kann, auf der verschiedene Anwendungen gehostet werden Regierungsdienste für die Bürger.

“Die Plattform sollte in der Lage sein, allgemeine Aufgaben zu unterstützen, einschließlich

ding, aber nicht beschränkt auf staatliche und verfügbare Dienste auf der UMANG-Plattform, wie Registrierung, Anmeldung, Zurücksetzen des Passworts, Informationen zu Abteilungsdienstbeziehungen, Ereignis , (und) Relaunch … etc “, heißt es im Vorschlagsdokument. Der Chatbot soll Sprache in Texteingabe und Text in Sprache verwandeln

„Die Plattformen müssen auch über andere Deep-Learning-Funktionen verfügen, die von den Plattformen für die Ermittlung und Empfehlung geeigneter Programme und Dienste für Benutzer von Bots / Anwendungen verwendet werden können. Siehe Empfehlung der am besten geeigneten Systeme und Dienste, die im Regierungsbereich verfügbar sind, basierend auf ihrem Profil “, heißt es in dem von PTI erhaltenen Dokument. Die Fertigstellung des Projekts würde vier Jahre dauern.

Außerdem hat Amazon Alexa kürzlich eine Reihe neuer Funktionen erhalten. Amazon hat eine Gruppenfunktion für Sprach- und Videoanrufe auf Alexa-fähigen Geräten eingeführt. Wenn Sie über Echo-Geräte verfügen, einschließlich Echo, Echo Dot und Echo Show, können Sie einen Gruppenanruf einrichten, indem Sie Befehle wie „Alexa, ruf meine College-Gruppe an“ eingeben. Bevor Sie einen solchen Befehl erteilen, stellen Sie sicher, dass Sie die gleichnamige Gruppe in der Alexa-App registriert haben. Benutzer können bis zu sechs Teilnehmer hinzufügen, einschließlich sich selbst.

Das Feature wurde erstmals im September von Amazon angekündigt, aber der Verge-Bericht schlägt vor, dass es in Ländern wie Indien, Österreich, Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich usw. eingeführt wird Deutschland, Irland, Italien, Mexiko, Neuseeland, Spanien und die Vereinigten Staaten. und Großbritannien bald. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie einen intelligenten Lautsprecher mit Bildschirm haben. Weil das Organisieren eines Gruppenvideoanrufs viel einfacher wäre.