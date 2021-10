Die Mondsonde der NASA ist an der Mega-Rakete SLS befestigt

Die NASA-Raumsonde der nächsten Generation wurde auf die Rakete gehisst, die sie in diesem Jahr oder Anfang 2022 zum Mond bringen wird.

Am Mittwoch wurde die Orion-Sonde mit der leistungsstarken Rakete Space Launch System (SLS) im Kennedy Space Center der NASA in Florida verbunden.

Für seinen nächsten Flug wird Orion den Mond ohne Astronauten umrunden.

Aber es wird schließlich Menschen als Teil eines US-Plans transportieren, um Menschen in diesem Jahrzehnt auf die Mondoberfläche zurückzubringen.

Dieses Programm heißt Artemis – benannt nach Apollos Schwester – und könnte dazu beitragen, eine langfristige menschliche Präsenz auf dem einzigen natürlichen Satelliten der Erde zu etablieren.

Ein Kran hob Orion an und senkte ihn dann auf das Dach des SLS im Inneren des kubischen Vehicle Assembly Building (VAB) in Kennedy.

Die Teams begannen dann mit der Arbeit, um das Raumfahrzeug vollständig an seiner Trägerrakete zu befestigen.

Am Montag wurde Orion vor der Operation von einer anderen Einrichtung, in der er sich aufhielt, in die VAB verlegt. Es war das letzte große Stück Hardware, das darauf wartete, vor dem geplanten Testflug zum Startsystem hinzugefügt zu werden.

In den kommenden Wochen werden die Ingenieure auch Tests am montierten Fahrzeug durchführen, darunter eine Probe, bei der die SLS-Rakete mit flüssigem Treibstoff aufgeladen wird, während ein Start-Countdown simuliert wird.

Die SLS wird die Raumsonde Orion als Teil der unbemannten Mission Artemis-1 starten. Der dreiwöchige Flug wird SLS und Orion testen, bevor Astronauten für Artemis-2 an Bord dürfen, die Ende 2023 ebenfalls den Mond umkreisen wird.

Artemis-3 wird zum ersten Mal seit der Apollo 17-Mission im Jahr 1972 Astronauten auf der Mondoberfläche landen sehen. Die NASA hat die Raumsonde von Elon Musk als das Fahrzeug ausgewählt, das Menschen von der Mondumlaufbahn zur Oberfläche transportieren wird.

Orion wird mit Starship in der Mondumlaufbahn andocken. Astronauten werden dann durch eine Orion-Luke zum Raumschiff schweben, um mit den Vorbereitungen für die Reise zur Mondoberfläche zu beginnen.

Die Ausschiffungsmission ist derzeit für 2024 geplant, obwohl viele Beobachter damit rechnen, dass dieser Termin verschoben wird.

Die Metallstruktur der Orion-Sonde, die für diese Mission verwendet wird, ist diesen Monat auch im Kennedy Space Center angekommen.

Dieser Flug wird die erste Frau befördern, die die Oberfläche betritt, sowie den nächsten Mann. Im Artemis-Programm wird auch der erste Farbige den Mond besuchen.

