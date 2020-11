Die Maskierte Sängerin (ProSieben): Hat sich Sarah Lombardi als Skelett verraten? Fans decken Missgeschick auf

Die Spekulationen um die dritte Staffel von The Masked Singer nehmen zu. Ein erratener Fan glaubt nun, dass er ein vermeintliches Missgeschick des Sterns unter dem Skelettkostüm entlarvt hat.

Der Masked Singer läuft seit dem 20. Oktober auf ProSieben.

Eine Beauty-Bloggerin ist sich sicher, dass die Sängerin Sarah Lombardi das Skelett ist.

Hat sich Sarah Lombardi jetzt betrogen? Ein Fan will möglich Fotonotiz ausgesetzt haben.

Update vom 29. Oktober 2020, 15:40 Uhr: Das Spekulation um den Stern unter dem Skelettmaske härten. Die Fans waren sich von Anfang an sicher Sarah Lombardi Show für Show eine phänomenale Leistung. Einer kleines Missgeschick das Vorherige DSDS-Teilnehmer könnte sie jetzt sogar verraten haben.

Aber fangen wir von vorne an: Über Instagram Sarah Lombardi ihre Fans fast jeden Tag in ihrem Leben, auch auf „Der maskierte Sänger“-Dienstag. Während das Skelett live auf der Bühne auftrat, erzählte die 29-Jährige eine Geschichte, die sie im Bett zeigte. Auffällig: Nach der Instagram-Geschichte trug sie den ganzen Tag über eine ganz andere Kette als abends im Bett. Rein zufällig? Möglich! Ihre Fans sehen dies jedoch als klare Anzeige: “Ich glaube nicht, dass sie ihre Halsketten zweimal am Tag wechselt”, sagt ein Instgram-Benutzer.

Zufall oder gedankenloses Missgeschick? Sarah Lombardi trägt an einem Tag zwei verschiedene Halsketten. © Instagram / sarellax3 (Screenshot)

“The Masked Singer”: Täuscht Sarah Lombardi alle? Fan enthüllt brillante Taktik

Update vom 27. Oktober 2020: „The Masked Singer“ läuft erst seit einer Woche und von Anfang an gab es wieder ein Vermutungsteam, das aus Louder bestand kluge Füchse auf dem Weg zu den berühmten Gesichtern unter den selbst entworfene ProSieben-Kostüme entblößen. Die Spekulationen gehen von Daniela Katzenberger bis Sarah Lombardi.

Einer „The Masked Singer“ -Fan denkt sogar darunter neuestes Bild des Sängers, das entscheidender Hinweis dafür, dass sie unter dem gefunden haben Skelettkostüm steckt fest: „Das Bild ist sicher nicht aktuell. Wir sollten nachdenkendass sie im Urlaub sind und daher nicht das Skelett sein können “, spekuliert der Benutzer unter Sarahs Urlaubsschnappschuss. Mit 36 ​​„Likes“ wird dieser Kommentar von anderen Instagram-Followern unterstützt und ein anderer Kommentator fügt hinzu: „Das ist definitiv sie, also das Skelett! “

“Entlarvt!” Ein guter Freund des mutmaßlichen Kandidaten “The Masked Singer” lässt die Bombe fallen – “Sie hören sofort”

Unser erster Bericht vom 23. Oktober 2020:

Köln – Mit “Bring Me To Life” von Evanescence hat sich das darum gekümmert Skelett bei The Masked Singer für den Wow-Moment des Abends. Das Aussehen: düster. Die Leistung: beeindruckend. Die Stimme: sensationell und emotional. In den sozialen Netzwerken sowie in der ProSieben-App wurden nach den ersten Tönen wilde Kommentare abgegeben. Welcher Stern könnte sich unter dem Skelettkostüm verstecken? Fans der Show sind sich sicher: es ist Sängerin Sarah Lombardi! “Sarah Lombardi hat eine Stimme, die Sie sofort erkennen!” Und „Das Skelett wird natürlich die Saison gewinnen! Das Kostüm ist einfach optisch und stimmlich am besten “, so die Nutzer unter dem Bild des Kontos von The Masked Singer. Jeden Tag kommentieren die Zuschauer die Kostüme der Show, wollen raten, jubeln – und klare Hinweise geben, welche Prominenten unter den zehn Kostümen sein könnten. Ein “The Masked Singer” -Kostüm soll einen unfairen Vorteil haben – zumindest denken das einige Fans.

The Masked Singer (ProSieben): Blogger gibt einen klaren Hinweis – das Skelett ist Sarah Lombardi

Stars feiern auch die Musikshow und sind sehr aufgeregt. Beauty-Blogger Citamaass hat kurz nach dem Erscheinen des Skeletts einen Vergleich auf ihrer Instagram-Geschichte veröffentlicht. Sie kennt Sarah Lombardi selbst und hat oft ihre Freundin singen hören, berichtet Promiflash. “Tut mir leid, wenn das nicht Sarah Lombardi ist … das kannst du sofort hören!”, Sagte die Influencerin auf ihrem Konto. Sie hat eine weitere Notiz in ihrer Geschichte veröffentlicht: Ein Stimmenvergleich von vor einigen Monaten und ein aktueller von The Masked Singer Show. “Wir haben dich entlarvt, haben wir jetzt etwas gewonnen?” Der 33-jährige Influencer fuhr fort.

Lombardi hat keine Videos oder Bilder auf dem Instagram-Account erneut veröffentlicht, wie in der Instagram-Story. Weder von ihren Fans und Abonnenten noch von ihren Freunden. Sie zeigte nichts. Aber ist der 28-Jährige wirklich unter dem Skelettkostüm? Wenn ja, könnte es jetzt Ärger für ihre angeblich gute Freundin geben.

Der Maskierte Sänger (ProSieben): Welcher Promi ist unter dem Skelettkostüm?

Der rätselhafte Spaß um die maskierte Berühmtheit geht weiter. Auch nach der Show kommentieren Fans und Zuschauer der Show fleißig die von der Konten von The Masked Singer. Der Name Sarah Lombardi war oft in der Die Kommentare erwähnt – aber dicht gefolgt von Popstar Helene Fischer (35). Der Grund: „Sie feiert sie mit ihrem Auftritt bei The Masked Singer Musik-Comeback“, Sagte ein Benutzer. Ein anderer Abonnent ist sich sicher und gibt einen neuen Hinweis, wer unter dem Kostüm sein könnte: “Stefanie Kloß aus Silbermond, geboren an Halloween, daher dieses Thema. „Natürlich hat die Voice Of Germany-Trainerin Stefanie Kloß dies noch nicht kommentiert. Ob das Skelett eine Siegchance hat, bleibt in den kommenden Wochen abzuwarten. Der große The-Masked-Singer-Finale findet am Dienstag statt 24. November live um 20.15 Uhr auf ProSieben.