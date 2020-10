Die Alexa: AI-Technologie von Amazon wurde gehackt, um den neuen Freund abzuschrecken – Neuigkeiten im Ausland

Sie sollte “ihre Sachen mitnehmen”, sagte Alexa – und Amazon’s Sprachassistentin wurde gefolgt: Die Frau, die im Haus ihres neuen Freundes war, brach in Tränen aus und floh. Was die Frau nicht wusste: Alexa wurde gehackt!

Jetzt muss ein Unternehmensberater aus London vor Gericht antworten, berichtet der “SonneSie wird beschuldigt, hinter dem Hacking-Angriff zu stehen.

Philippa Copleston-Warren (45) soll den neuen Partner ihres Ex-Freundes in seinem etwa 200 Kilometer entfernten Haus in Lincolnshire, England, am vergangenen Montag mit Hilfe der KI-Software erschreckt haben.

Staatsanwalt Misba Majid: „Die Angeklagte sprach über das Alexa-Konto, um der neuen Freundin zu sagen, sie solle die Räumlichkeiten verlassen und ihre Sachen mitnehmen. Sie benutzte Alexa auch, um das Licht ein- und auszuschalten. Das erschreckte die Freundin so sehr, dass sie weinte und das Haus verließ. “”

Copleston-Warren hat laut Anklage auch Nacktfotos auf der Facebook-Seite ihres Ex-Freundes veröffentlicht. Sie bestreitet die Vorwürfe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die beiden erst nach zwei Jahren geschieden.

Interessant auch





Anscheinend nicht ganz mit Zustimmung.