DFB-Trainer Jogi Löw eliminiert diese fünf Spieler

Da einige Stammspieler gegen die Türkei fehlten, nominierte Nationaltrainer Joachim Löw einige weitere Spieler. Jetzt die Stars von Bayern und Co. zurück. Deshalb wurden fünf Spieler entfernt.

Fotoserie mit 18 Fotos

Mit einer Mannschaft von 23 Fußballnationalspielern wird es sein Joachim Löw Am kommenden Freitag beginnt die Reise zum Nations League-Spiel in Kiew gegen Gastgeber Ukraine. Der Nationalmannschaftsmanager hat Benjamin Henrichs (RB Leipzig), den Dortmunder Nico Schulz und Mahmoud Dahoud sowie den Berliner Niklas Stark und Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen einen Tag nach dem 3: 3-Testspiel gegen die Türkei in Köln aus dem DFB-Kader gestrichen.

“Wir wollen uns endlich belohnen”

Der letzte verletzte Mittelfeldspieler Toni Kroos (Real Madrid) und der Angreifer Timo Werner (FC Chelsea), die wegen einer Erkältung gegen die Türkei vermisst wurden, sind jetzt im DFB-Viertel in Köln. Außerdem werden am Samstag (20.45 Uhr) wieder Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Serge Gnabry aus München sowie Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann aus Leipzig in die DFB-Auswahl aufgenommen. Löw hatte diese sechs Spieler zu Beginn der Nationenliga im vergangenen Monat beim 1: 1-Unentschieden gegen Spanien und die Schweiz ausgelassen.

“Wir haben große Pläne für die beiden Spiele in der Ukraine und gegen die Schweiz”, sagte Löw am Donnerstag in einer DFB-Ankündigung: “Es ist klar, dass wir jetzt Punkte in der Nations League erzielen wollen. Wir wollen endlich zurückkommen. Belohnung mit Siegen für die Nations League.” Anstrengung, die wir in sie gesteckt haben. “