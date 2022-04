Der Tempe Circle K aus „Bill & Ted’s Excellent Adventure“ würde geschlossen werden

Seltsame Dinge sollen hinter den Kulissen des berühmtesten Circle K des Tals geschehen.

Phönix Neue Zeiten erfuhr von einem Standort in Tempe von der Convenience-Store-Kette, die im Film von 1989 eine herausragende Rolle spielte Bill und Teds ausgezeichnetes Abenteuer wird voraussichtlich im nächsten Monat geschlossen.

Die triumphalsten Nons, Jungs.

Mitarbeiter des Geschäfts, das sich an der nordwestlichen Ecke der Southern Avenue und des Hardy Drive befindet, bestätigten seine bevorstehende Schließung um neue Zeiten und sagten, sie seien in den letzten Tagen auf die Neuigkeiten aufmerksam gemacht worden. Weitere Fragen verwiesen sie an die Filialleitung.

E-Mails bezüglich der Angelegenheit an einen Sprecher der Grand Canyon-Abteilung von Circle K, die Standorte in Arizona und Nevada beaufsichtigt, wurden nicht sofort beantwortet.

Bill und Teds ausgezeichnetes Abenteuermit Alex Winter und Keanu Reeves als Protagonisten, Bill S. Preston, Esq., und „Ted“ Theodore Logan, wurden im Frühjahr 1987 ausgiebig in der Phoenix Metro gedreht Scottsdale und das inzwischen stillgelegte Einkaufszentrum Metrocenter ersetzten Orte in San Dimas, Kalifornien, dem Schauplatz des Films.

Der Circle K im Southern and Hardy diente als Kulisse für eine der wichtigsten Szenen des Kult-Science-Fiction-Comedy-Films. Im Kontext des Films treffen Bill und Ted zuerst ihren Mentor und Führer Rufus (gespielt vom verstorbenen George Carlin) außerhalb des Ladens und erhalten eine Zeitmaschine in Form einer Telefonzelle, um dabei zu helfen, Charaktere für einen mündlichen Geschichtsbericht zu entführen.

Das Setting und die Szene führten zu einer der ikonischsten (und meistzitierten) Zeilen des Films, die von Reeves geliefert wurde: „Strange things are Brewing at Circle K.“

Bill und Ted Die Produzenten wählten den Circle K in Southern and Hardy, um die Szenen Mitte März 1987 an drei Nächten zu filmen. Wie die Crewmitglieder sagten neue Zeiten Für eine Retrospektive 2019 war es ein unvergessliches Erlebnis.

Connie Hoy, die Hauptproduktionsassistentin des Films und ehemalige Einwohnerin von Valley, erinnert sich an die Interaktion mit Reeves und Winter, als sie sich auf die Szenen vorbereiteten.

klicken um zu vergrößern Der verstorbene George Carlin als Rufus am Set von Circle K in Tempe. Philipp Caruso

„Diese zwei kleinen Kinder, Keanu und Alex, [were] die Zeit ihres Lebens haben. Ihre Energie musste die ganze Zeit hoch sein“, sagte Hoy. „Dieser Teil, wo sie sich treffen und die 69 machen, Jungs!“ Ding, Keanu war am Crafting-Services-Tisch, um sich mit Koffein einzudecken, bevor er das filmte. Er sagte: ‚Mann, ich muss sprudelnd sein!‘ »

Hoy sagte, sie sei auch überwältigt von den Spezialeffekten der Telefonzellen-Zeitmaschine, die auf dem Parkplatz von Circle K landete.

„Es war unglaublich, ihnen dabei zuzusehen, wie sie einige der Spezialeffekte machten, als würde man ihnen dabei zusehen, wie sie über einen Kran in die Telefonzelle stürzen und sich als Filmstudent, frisch vom College, fragen: ‚Wie werden sie das alles machen?’“, sagte Hoy . „Damals war CGI noch nicht so üblich, also waren es ein paar Plattenaufnahmen, und dann fügt man das Bild ein und kombiniert sie auf altmodische Weise. Es war interessant.

In den 33 Jahren seit der Veröffentlichung des Films haben Fans von Bill und Teds ausgezeichnetes Abenteuer aus ganz Arizona und den Vereinigten Staaten sind zum Circle K in Southern and Hardy gepilgert. (Leider sind die Hersteller der Bill und Ted Das Film-Franchise kehrte nie zurück, um zusätzliche Szenen im Circle K in Tempe für eine der beiden Fortsetzungen zu drehen.)

Im Jahr 2019 sagten die Mitarbeiter des Geschäfts neue Zeiten dass Dutzende von Menschen jeden Monat dorthin gingen, um Fotos zu machen, einschließlich Bilder eines Rahmens Bill und Ted Filmplakat an der Wand neben seiner Kiste.

Fans haben den Laden auch in zahlreichen Tribute-Videos auf YouTube und anderen Plattformen vorgestellt. Und wie ein unglückseliger Circle K-Angestellter im Film wurden die Angestellten des Ladens wiederholt darüber befragt, wann die Mongolen China regierten.

Eine weitere Frage, die ihnen in letzter Zeit gestellt wurde: Warum schließt der Laden? Die Mitarbeiter haben keine Antwort, sagen neue Zeiten Sie haben den Grund noch nicht gehört.

Die Nachricht von der bevorstehenden Schließung des Geschäfts hat sich in den letzten Tagen in den sozialen Medien verbreitet, einschließlich in Facebook-Gruppen gewidmet Bill und Ted Franchise. Fans des Films waren von den Nachrichten am Boden zerstört, während einige darüber sprechen, Spendenaktionen zu starten, um den Laden offen zu halten.

Ein paar Fans machten Witze.

„Höchst abscheulich“, schrieb eine Person. „Jetzt werden wir nie erfahren, wann die Mongolen China regierten!“