Der Freestyle-Projektor von Samsung verwandelt alles in einen Großbildfernseher

Foto : Samsung

Wenn es um moderne, anpassbare Medienerlebnisse geht, scheint Samsung besser zu sein als fast jeder andere. Während der Frame TV der Marke die Kunst der Integration Ihres Fernsehers in das eklektische Design Ihres Wohnzimmers weiterentwickelt hat, bietet der tragbare Freestyle-Projektor ist für diejenigen gedacht, die die Welt zu ihrem Wohnzimmer machen wollen.

Mit einem Gewicht von weniger als 2 Pfund (1,83, um genau zu sein) ist der Freestyle ein vollständig anpassbarer Next-Level-Projektor, der wie ein kleiner Lautsprecher oder Mini-Projektor aussieht, der Ihre Unterhaltung vollständig tragbar macht. Das Gerät mag klein sein, aber es ist vollgepackt mit Funktionen und kann Musik abspielen, dekorative Beleuchtung anzeigen, und Videoprojektion.

Die 180-Grad-Halterung des Freestyle ermöglicht es Ihnen, Ihre Medien auf der am einfachsten verfügbaren Oberfläche zu drehen, beginnend bei 30 Zoll bei 100 Zoll an Ihrer Decke oder Wand. Das Gerät verfügt auch über einen Autofokus und automatischer Nivellierung integrierte Funktionen, was bedeutet, dass es immer automatisch an jeder Oberfläche einrastet, auf die Sie projizieren möchten.

Seine kompakte Größe macht auch t Freestyle scheint die offensichtliche Wahl für eine zunehmend nomadische Gruppe junger Leute zu sein. Können Sie wirklich einen Fernseher in den umgebauten Schulbus einbauen, den Sie zu Ihrem Zuhause gemacht haben, damit Sie vom Arches-Nationalpark in Utah als Content-Ersteller aus der Ferne arbeiten können? Nein, wahrscheinlich nicht, aber Sie können den leichten, ultra-portablen Freestyle wahrscheinlich aufstellen und den verbleibenden Platz für einen Stuhl oder so verwenden. Outdoor-Enthusiasten werden es lieben, dass der Freestyle mit einem optionalen wasserdichten Gehäuse und einem tragbaren USB-C-Akku sowie 360-Grad-Sound und Fernfeld-Sprachsteuerung geliefert wird, die auch zu Hause ein unglaubliches Seherlebnis ermöglichen.

Über seine Multimedia-Anwendungen hinaus ist der Freestyle mit seinem Objektivdeckel auch in der Lage, trippige audiovisuelle Erlebnisse zu schaffen, die verwendet werden können, um stimmungsvolles Licht zu erzeugen oder für einen Disco-Effekt mit Ihrer Playlist synchronisiert. Für alle, die gerne klein oder unterwegs leben, scheint Freestyle genau das Richtige zu sein ein perfekter Weg, um Ihre Shows, Filme, und Musik, die Sie begleitet.