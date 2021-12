RIYAD: Der FIFA Arab Cup 2021 ist für vier Nationen in Reichweite, da das Halbfinale des Turniers am Mittwoch mit Ägypten gegen Tunesien und Katar gegen Algerien ausgetragen wird. Hier sind fünf Gesprächsthemen vor den großen Zusammenstößen.

1. Saudi-Arabien immer noch beteiligt

Die jungen Green Falcons verließen das Turnier im Hinspiel, aber es gibt immer noch Interesse an ihren Fans, da bis zu neun Spieler der Saudi Professional League noch beteiligt sind – einige mehr als andere.

Saad Bguir hatte eine gute Saison für Abha, verließ die Bank für Tunesien mit Naim Sliti von Al-Ettifaq und hat bisher jedes Spiel bestritten.

Algerien hat mehr. Torhüter Moustapha Zeghba spielt zwischen Damacs Stöcken und war Teil des 2:0-Siegs über den Libanon in der Gruppenphase. Vereinskollege Hillal Soudani trat in allen drei Gruppenspielen auf.

Al-Ettifaq hat zwei Vertreter bei der Bildung der Fennecs. Torhüter Rais M’Bolhi war in Topform und parierte den Elfmeter gegen Marokko, das im Viertelfinale das Elfmeterschießen gewann, obwohl Verteidiger Ayoub Abdellaoui die Bank noch verlassen muss. Es gibt auch Amir Sayoud von Al-Tai und Sofiane Bendebka von Al-Fateh.

Und dann ist da noch Ahmed Hegazi. Der ägyptische Innenverteidiger, einer der besten Verteidiger der arabischen Welt, verletzte sich in der ersten Hälfte des letzten Gruppenspiels gegen Algerien. Wenn sich der ehemalige Star der englischen Premier League erholt, wird sein Name an erster Stelle stehen, aber die Fans von Al-Ittihad hoffen nur, dass er in guter Verfassung nach Jeddah zurückkehrt.

2. Ägypten ist nicht nur Salah

Wenn man einen Spieler wie Mohamed Salah in der Form hat, die er in den letzten Jahren bei Liverpool hatte, ist es keine Überraschung, dass er Schlagzeilen macht. Es gibt jedoch Talente im gesamten Kader und einer der Vorteile, die europäischen Stars nicht zu haben, besteht darin, dass das Rampenlicht woanders leuchten darf.

Er erreicht den Torhüter oft nicht oft, teils weil das Offensivtalent da ist und teils weil die Abwehr solide ist – nur einmal in den letzten 27 Spielen haben die Pharaonen mehr als ein Gegentor kassiert. Gegen Jordanien im Viertelfinale konnte dieser Rekord unter anderem dank Torhüter Mohamed El-Shenawy gehalten werden.

Al-Ahlys Nummer eins hat mit seinem Klub große Erfolge gefeiert und gewann fünfmal die ägyptische Meisterschaft und zweimal die afrikanische Champions League, aber das Silber in seinen Nationalfarben hat er noch nicht gewonnen. Wenn er gegen Tunesien, eine Mannschaft, die in Zukunft gut aussah, so stark bleiben kann, wie gegen Jordanien, könnte sich das ändern.

3. Katar sieht großartig aus, wenn Champions aus Asien und Afrika aufeinandertreffen

Vier Spiele für Katar gespielt und vier gewonnene Spiele. Der jüngste war der 5:0-Sieg gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, bei dem der asiatische Meister klinisch und noch einiges mehr war. Noch besser war, dass alle fünf in der ersten Hälfte getroffen wurden. Es war eine fantastische, reibungslose Leistung der Maroons und sie haben ihre westasiatischen Rivalen einfach begeistert.

Das Spiel wurde durch die Pause gewonnen, die es Katar erlaubte, das kollektive Pedal loszulassen. Der nächste Gegner, Algerien, spielte unterdessen einen Tag später und lieferte sich einen epischen Kampf mit Marokko, der in Verlängerung und Elfmeterschießen endete. Katar hatte also einen zusätzlichen Ruhetag und ein viel einfacheres Spiel.

Darüber hinaus gab es für das Spiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate einen nationalen Zuschauerrekord von 63.439. Die Stimmung war hervorragend und diese lokalen Unterstützer haben wieder die Chance, etwas zu bewegen.

Es ist auch ein Treffen zwischen den amtierenden Meistern von Asien und Afrika, aber da Algerien seine europäischen Stars verpasst und Katar mit voller Kraft, zu Hause und mit frischen Beinen, werden die Gastgeber des Pokals der Welt 2022 versuchen, in die Finale.

4. Die Chance, sich mit Algerien an Belmadi gegen Katar zu rächen

Für den algerischen Trainer Djamel Belmadi ist das Halbfinale mit dem Gastgeberland eine tolle Chance, einen Punkt zu holen. Der ehemalige algerische Nationalspieler führte Katar von 2014 bis 2015 an, als er nach einer sehr enttäuschenden AFC Asien-Cup-Saison entlassen wurde.

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Marseille, Manchester City und Southampton kehrte dann in die Qatar Stars League zurück und führte Al-Duhail zu zwei Meistertiteln, womit seine Bilanz in der katarischen Liga auf vier erhöht wurde. Aber nationale Titel sind eine Sache, wenn Belmadi Katar aus diesem Halbfinale werfen kann, das immer noch als der schlechteste Zeitpunkt gilt, um ausscheiden zu können, wäre dies eine riesige Feder in seiner Kappe.

Er sagte, dass alle Gefühle über seine Entlassung der Vergangenheit angehören, aber als Trainer ist er ein intensiver, fast grübelnder Charakter und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ereignisse von 2015 noch störend sind.

Das Spiel gegen Katar, das seine bisher vier Spiele gewonnen hat, wird Algerien nicht aus der Fassung bringen. Vor dem Viertelfinale war Marokko die beste Mannschaft des Turniers, verlor aber gegen den nordafrikanischen Rivalen.

5. Tunesien muss die Geschichte ebenso überwinden wie Ägypten

Die Carthage Eagles haben seit 1963, als sie den Arab Cup gewannen, kein Finale mehr erreicht, und es besteht kein Zweifel, dass 58 Jahre zu lang sind. Es wird ein hart umkämpftes Duell vor einem großen und lauten Publikum, und welches Team sich zuerst entscheidet, kann am Ende das Finale erreichen.

Historisch gesehen hatte Tunesien in diesen Spielen recht, aber Ägypten hat fünf der letzten sieben gewonnen.

Die Luftbedrohung aus Tunesien könnte entscheidend sein. Beide Tore gegen Oman kamen per Kopfball, das erste erzielte Seifeddine Jaziri. Der beste Torschütze des Turniers hat nun vier Tore: eines mit seiner linken, eines mit seiner rechten, eines mit der Ferse und jetzt eines mit seinem Kopfball.

Der Stürmer von Zamalek weiß ein oder zwei Dinge über das Spiel gegen ägyptische Verteidiger und könnte den Unterschied ausmachen. Wenn der ägyptische Innenverteidiger Ahmed Hegazi in guter Verfassung ist, sollte es ein großer Kampf werden. Wenn nicht, wird Jaziri sich die Hände reiben und begierig sein, etwas zu seiner Bilanz hinzuzufügen.