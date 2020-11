Corona-Resolutionen: Angela Merkel und die Premierminister verabschieden neue Corona-Maßnahmen

Merkel und die Ministerpräsidenten hatten sich etwa siebeneinhalb Stunden zuvor beraten. Diesmal sollte alles besser sein als vor 10 Tagen. Zur Erinnerung: Das letzte Treffen am vorletzten Montag war etwas chaotisch und endete fast ohne Ergebnis, da ein großer Teil der Staats- und Regierungschefs der Ansicht war, dass die Kanzlei sie zurückgelassen hatte. Im Gegensatz zu dem, was am Vortag in der Vorbereitungsrunde zwischen den Staatsoberhäuptern und der Kanzlei vereinbart worden war, enthielt der Resolutionsentwurf von Merkel plötzlich eine Reihe von Verschärfungen, die in der Runde schließlich fast vollständig gestrichen wurden.