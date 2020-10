Corona-Gipfel: Kontaktbeschränkungen sollten am 2. November beginnen

Bund und Länder wollen die drastisch steigenden Koronainfektionszahlen mit massiven Kontaktbeschränkungen im November unter Kontrolle bringen. Nach Angaben von SPIEGEL sollen die Maßnahmen bereits am 2. November in ganz Deutschland in Kraft treten und nicht ab dem 4. November, wie ursprünglich in der Bundesresolution geplant. Kanzler berät seit Mittag Angela Merkel mit dem Premierminister über härtere Maßnahmen in der Koronakrise.