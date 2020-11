In der aktuellen Staffel von “Bauer sucht Frau” will auch Bauer Patrick seine große Liebe finden. Jetzt berichtet er seinen Fans offen und ehrlich über die Dreharbeiten.

Köln – Sie wollen nicht nur frische Landluft atmen: Auch hier suchen Singles auf deutschen Bauernhöfen nach Liebesglück. In der aktuellen Saison der beliebten RTL Dome Show “Bauer sucht Frau” Im Moment wird es wieder heiß. Es wird für alles geflirtet. Die bodenständigen Landwirte haben die Qual der Wahl, wenn es um die Auswahl geht. Aber in der Show stimmt wirklich alles oder ist hier mit einem Skript hat funktioniert? Wie hoch die Chance ist, die große Liebe wirklich zu treffen und nicht nur Schauspieler in einer Reality-Show zu sein, hat sich der umworbene “Bauer sucht eine Frau” jetzt ausgedrückt –Kandidat Patrick.

Bauer sucht Frau (RTL): Kandidat Patrick packt nach den Dreharbeiten aus – alles nur falsch?

Der gutaussehende junge Bauer scheint zu gut, um für viele Zuschauer wahr zu sein. Daher sahen sich der 22-Jährige und der Sender RTL bereits heftig Gefälschte Anschuldigungen konfrontiert. Mehr Frauen als je zuvor haben sich für ihn beworben. Als “Katalog-Host mit dem Zahnpasta-Lächeln” war er von ntv und damit auf seine Zweifel an der Echtheit. Der Vorwurf, RTL habe den Kandidaten maßgeschneidert, ist daher für viele offensichtlich. An einer Frage Runde auf Instagram Der Bauer packt jetzt für die Dreharbeiten abgeschlossen Mit Moderatorin Inka Bause aus.

Auf Nachfrage von einem FollowerinIn Bezug darauf, ob er im Nachhinein wieder an der Kuppelshow teilnehmen würde, ist seine Antwort eindeutig: “Ich würde definitiv wieder teilnehmen und dies jedem einzelnen Landwirt empfehlen”, schreibt er. Er kommentiert auch die gefälschten Anschuldigungen: „Ich kann nur über die Einstellung„ Alles falsch “lächeln“, sagt er.” Dort wird niemand gekauft, nichts wird in den Mund genommen “, erklärt er. Und die Tränen, die in der Show immer wieder fließen, sind echt:” Sie halten keine Zwiebeln unter den Augen “, versichert er Nun, wenn das der Fall ist, stellt sich natürlich die Frage: Hat der junge Bauer tatsächlich seine große Liebe gefunden?

Umfrage: Was denkst du – ist alles falsch an “Bauer sucht Frau”? Wähle nun!

Bauer sucht Frau (RTL): Alles nur falsch – oder hat Kandidat Patrick seine große Liebe gefunden?

Ein Fan nutzt den Moment in den Fragen und Antworten von Instagram, um in die Offensive zu gehen. Sie will von ihm wissen, ob er derzeit Single ist. Aber hier muss er seine Fans enttäuschen: „Leider darf ich dazu nichts sagen. Aber es wird spannend “, verrät er. ((jbr)

Liste der Rubriken: © Screenshot / TVNow