Bauer sucht Frau (RTL): Denise wirft Till Adam raus – er verabschiedet sich mit einem bösen Spruch

Die Biobauerin Denise traf bei „Farmer Seeks Wife“ eine schwierige Entscheidung und schickte Till Adam nach Hause – aber er hinterließ ihr ein schlechtes Sprichwort.

Höxter – Bis Adams unendliche Reise durch deutsche Reality-TV-Shows zu Ende ist. Biobauer Denise gesendet an “Bauer sucht eine Frau* “(RTL) der Kandidat nach Hause und entschied sich für Sascha. Aber Till hat Denise’s Farm nicht verlassen, ohne ein böses Sprichwort loszulassen extratipp.com * berichtet.

Es war bereits im Voraus von einer Fälschung die Rede. Warum nimmt jemand an “Bauer sucht Frau” teil, der bereits an Love Island, Temptation Island und Bachelorette teilgenommen hat? Das Die Zweifel an dem Influencer waren von Anfang an groß. Aber Biobauerin Denise, in dem es ein unerwartetes Todesdrama gab*, wollte ihm eine Chance geben – bis zur vierten Folge der RTL-Dome-Show. Till dankte ihm mit einem bösen Spruch. (Lies hier: Bauer sucht Frau (RTL): Alle Informationen zum Start der neuen Saison ab 1. Juni mit Inka Bause*)

Farmer sucht eine Frau: Nach Aus – Till entpuppt sich Adam als schlechter Verlierer

Während Sascha sehr glücklich ist und es „echt, großartig, großartig, schön“ ist, präsentiert sich Till Adam als schlechter Verlierer. „Es war schön hier, es war schön dich kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrem zukünftigen Weg “, sagte Till dem Biobauern in Anwesenheit des Moderators Inka-Ursache* und Konkurrent Sascha. Aber Hinter den Kulissen zeigt der Reality-TV-Weltenbummler sein wahres Gesicht. (Lies hier: Bauer sucht Frau 2020 (RTL): Dies sind die neuen Landwirte von Inka Bause ab dem 1. Juni*)

Ich bin sehr überrascht über Denise’s Entscheidung, dass sie sich jetzt für Sascha entschieden hat. Ich denke das passt absolut nicht zusammen. Sascha spricht bereits von Schmetterlingen. Es ist auch sehr süß, wenn das der Fall ist, dann wünsche ich beiden viel Glück.

weil Till stimmt seiner Abreise von “Bauer sucht Frau” überhaupt nicht zu. Er ist der Meinung, dass Sascha und die Frau des Bauern überhaupt nicht zusammenpassen. „Ich bin sehr überrascht über Denise’s Entscheidung, dass sie sich jetzt für Sascha entschieden hat. Ich denke, das passt überhaupt nicht zusammen “, sagte der Muskelmann zu RTL.

Farmer sucht eine Frau: Denise entscheidet sich für den Charakter und gegen das Visuelle

Ob Denise, die sich heftig mit der Kandidatin Antonia * auseinandersetzt, diese schwierige Entscheidung noch bedauert, werden die RTL-Zuschauer in den kommenden Wochen auf „Bauer sucht Frau“ sehen, weil Sascha und Denise verbringen nun gemeinsam die Farmwoche auf ihrem Bauernhof in Höxter in Nordrhein-Westfalen. Die Vergangenheit spielte auch eine wichtige Rolle bei ihrer Wahl, wie Denise zugibt: „In der Vergangenheit habe ich mich leider oft für Männer entschieden, die gut aussahen, aber einfach keinen guten Charakter hatten. Vielleicht ist es besser, wenn ich mehr auf das Innere und nicht nur auf das Äußere achte. “”

Dieser Rückkehrtrainer aus Denise sollte Till in seinem Ego noch mehr verletzen als die Vertreibung. Aus deinen Worten ist das ersichtlich Sie bestätigte, dass der Rettungsschwimmer einen schlechten Charakter hatte. Aber der MüllFernseher-Fans müssen auf keinen Fall traurig sein. Nach „Bauer sucht Frau“ wartet die nächste Show sicherlich bald auf Till Adam.

Bauer sucht Frau: Alle Informationen zur RTL-Show finden Sie auf der Landwirt auf der Suche nach Frauen Themenseite von extratipp.com.

* extratipp.com ist Teil des landesweiten digitalen Redaktionsnetzwerks von Ippen.

Header-Listenbild: © Instagram / tilladam23 & Instagram / denise_munding31