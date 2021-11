Barcelona sucht nach einem möglichen Transfer für Karim Adeyemi . von RB Salzburg

Nach einem beeindruckenden Beitrag von 15 Toren in der österreichischen Bundesliga in der vergangenen Saison erwarteten viele, dass Karim Adeyemi die Dinge beschleunigen würde, und genau das tat der Teenager. Der 19-Jährige hat sich bisher nicht nur für RB Salzburg in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League durchgesetzt und in 17 Einsätzen unglaubliche 14 Tore erzielt. Dazu gehören drei von vier Champions-League-Spielen, der Rest kommt aus der Liga, und er hat sich zu einem beliebten Star entwickelt.