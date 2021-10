AUT vs. ITA ECC T10 Championship Dream11 Vorhersage heute: Fantastische Cricket-Tipps für das Spiel Österreich vs. Italien

AUT-Meisterschaft vs. ITA ECC T10 | Bildnachweis: Repräsentatives Bild

Österreich und Italien stehen sich im 15. T10-Spiel der Woche der Cricket-Europameisterschaft (ECC) im Cartama Oval in Spanien gegenüber, das um 20:30 Uhr (IST) beginnt.

Österreich hat in seinen ersten drei Championship Week-Spielen zwei Siege und damit einen guten Start hingelegt. Ihre Siege kamen gegen die Niederlande-XI und Spanien. Trotz einer feurigen Leistung gegen Belgien mussten sie eine Auftaktniederlage hinnehmen. Von dort zurückzukommen, um überzeugend zwei Spiele zu gewinnen, stärkte die Moral im österreichischen Lager.

Italien hat nur eines der ersten beiden Spiele gewonnen. Ihre beiden Niederlagen kamen in ihren ersten beiden Spielen. Sie drehten jedoch das Blatt mit einem großen Sieg über Spanien mit 96 Punkten. Sie befinden sich in der unteren Tabellenhälfte und die heutigen Spiele werden für sie entscheidend sein, um in der Rangliste aufzusteigen. Ihr erster Auftrag an Nisar Ahmed, Amir Sharif, Baljit Singh war inkonsistent, hat aber das Potenzial zu schießen. Auch Irfan Shaikh, Hassan Ahmad und Muhammad Imran müssen punkten.

Bilal Zalmai, Shahil Momin und Mirza Ahsan waren Teil der Rennen gegen Spanien und müssen ihren Schwung fortsetzen. Die beiden Teams scheinen im Vergleich ziemlich gleich zu sein. Mit einigen starken Hittern in beiden Teams werden sie versuchen, das Beste aus den Bedingungen zu machen, die während der ECC T10 Championship Woche freundlich geschlagen wurden.

Mein Dream11-Team für das heutige Spiel AUT vs. ITA:

Nisar Ahmed, Iqbal Hossain, Razmal Shigiwal, Mirza Ahsan, Damith Kosala, Baljit Singh (vc), Amir Sharif (c), Bilal Zalmai, Sahel Zadran, Aqib Iqbal, Shahil Momin

Spielt wahrscheinlich XI

Österreich

Abrar Bilal, Mehar Cheema, Iqbal Hossain, Razmal Shigiwal (c), Mirza Ahsan, Ahsan Yousuf, Zeeshan Goraya, Bilal Zalmai I. Aqib Iqbal, Sahel Zadran, Shahil Momin.

Spielt wahrscheinlich XI

Italien

Ammad Khan, Irfan Shaikh, Jaspreet Singh, Ravi Paul, Damith Kosala, Janaka Wass, Baljit Singh (c), Jorawar Singh, Simranjit Singh, Hassan Ahmad, Amir Shaif.

Mannschaft

Österreich

Mirza Ahsan, Abdullah Akbarjan, Abrar Bilal, Aqib Iqbal, Razmal Shigiwal (c), Mark Simpson-Parker, Umair Tariq, Iqbal Hossain, Mehar Cheema, Sahel Zadran, Noor Khan, Zabiullah Ibrahimkhel, Zhan Goraya, Shahil B Yufees Bilees Bilees Zalmaï.

Italien

Amir Shaif, Adnan Muhammad, Janaka Wass, Ammad Khan, Jaspreet Singh, Damith Kosala, Muhammad Imaran, Irfan Shaikh, Ravi Paul, Baljit Singh, Manoj Tharindu, Hassan Ahmad, Simranjit Singh, Jorawar Singh, Nisar Ahmed.