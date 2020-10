Auf Wiedersehen, deutscher Emigrant heiratet trotz Warnungen in Ghana

Aktualisiert am 8. Oktober 2020, 08:31 Uhr

Geldmangel, Unstimmigkeiten, plötzliche Erkältung: Wo die meisten Alarmglocken läuten, sucht Michaela Vollmer nach Erklärungen – und Liebe in “Goodbye Germany”. Aber ist Ihr Partner aus Ghana, der 20 Jahre jünger ist als Sie, wirklich der richtige?

“Wie Baby Boy”, beschreibt er “”Auf Wiedersehen Deutschland-Emigrantin Michaela Vollmer (48) ihr Liebhaber, der Ghanaer Edward Amankaye (28), die sie gerade zum ersten Mal persönlich vor den VOX-Kameras getroffen hat.

Die Geschichte von Michaela und Edward dient dem Klischee, dass weiße europäische Frauen mittleren Alters von jungen Afrikanern in den sozialen Medien eingeholt werden.

Hofft Edward wirklich auf Liebe wie Michaela? oder eher finanzielle Sicherheit? Und schließen sich beide gegenseitig aus? “Ich wollte immer eine weiße Frau und ich betete zu Gott”, sagte er. “Du bist gesegnet, eine weiße Frau zu haben.”

Tochter Sina: “Ich habe mehrmals versucht, sie auszusprechen!”

Michael Tochter Sina (25) ist von den Auswanderungsplänen nicht so begeistert ihre Mutter: “Ich habe mehrmals versucht, sie auszusprechen!” Aber Michaela will nicht glauben, dass Edward ein sogenannter “Love Scammer” oder “Yahoo Boy” sein könnte, der speziell nach weißen Frauen suchte, die er ausnutzen konnte.

Immerhin enthüllte Edward ihr von Anfang an seine wahre Identität. Und auch nach ihrer Ankunft in Accra, der Hauptstadt Ghanas Der erste Eindruck ist gut: Edward wird dich zu einem Haus führen, das er liebevoll für dich dekoriert hat. Kein unnötiger Luxus, aber attraktiv – er scheint ihr etwas anbieten zu wollen.

Nur – wie macht er das als Arbeitsloser? Michaela scheint solche Gedanken beiseite zu legen. Von den 240 Euro, die sie mitgebracht hat, fehlen plötzlich 50Sie wird für einen Moment misstrauisch, sucht dann aber nach Ausreden: “Vielleicht habe ich es veröffentlicht, ich weiß nicht …” Drei Tage nach Michaelas Ankunft stellt Edward sie am Strand vor. Sie akzeptiert.

Lesen Sie auch: “Goodbye Germany”: Friseurin aus München gibt ihr altes Leben für Maasai auf

Ein Einwanderer aus Ghana empfiehlt: “Glauben Sie nichts, was Sie hören!”

Oh je, Sie waren versucht zu denken – und hoffen gleichzeitig, dass Ihre eigenen Vorurteile nicht wahr sind. Aber so Irina Wehmann zerschmettert die Hoffnung (54).

Die Hamburgerin, die sich als Papierschmuckdesignerin in Ghana auf den Weg macht, kam 2005 ebenfalls aus Liebe ins Land – und blieb dort, obwohl ihre Ehe längst vorbei war. Sie zerkleinert keine WörterAls sie Michaela traf, die sie im Internet kennenlernte, erzählte sie über das Leben in Ghana: “Glauben Sie nichts, was Sie hören! Das werden Sie mit der Zeit lernen.”

Und was ihre Liebe betrifft, muss man sich “darauf einstellen, dass es irgendwann vorbei sein kann, man muss damit leben”. – “Sie muss sehr vorsichtig mit Geld sein: Lass Edward nicht genau wissen, was sie hat, verliere nicht ihre Kreditkarte aus den Augen … Nicht für Romantiker, dieses Gespräch.









Große Liebe oder großer Schwindel? Edward Amankaye und Michaela Vollmer in Ghana. © TVNOW / TVTurbo

Aber Michaela hofft weiter und fliegt nach Deutschland, um alles für ihre eventuelle Auswanderung zu arrangieren – Die Anrufe von Edwards werden jedoch bald seltener, seine schlechte Laune dafür ist größer. Manchmal beleidigt er sie und beleidigt sie, sagt sie.

Grund: Als Frühpensionärin kann sie nicht ein paar tausend euro zu vermieten einen Beitrag zu leisten, der in Ghana in der Regel jährlich gezahlt wird. Edward ist jetzt obdachlosbleibt bei Freunden. Was mit dem Haus passiert ist, das er ursprünglich gesehen hat, ist kein Problem mehr.

Ghanaisches emotionales Chaos

Stattdessen ist es plötzlich kalt. Michaelas erneuter Flug nach Ghana sollte Klarheit bringen. Und das Wiedersehen ist harmonischer als erwartet. Edward erklärt, dass er nicht an ihre vielen Fragen gewöhnt ist, In Ghana muss man Frauen nicht so viel erklären.

Und so gibt es keine Erklärung dafür, woher er das Geld bekommt, um die Hälfte der sechsmonatigen Miete für eine neue Wohnung zu sichern, in die er mit Michaela einzieht.

Nach Ende der Dreharbeiten kommt das VOX-Team zu Hochzeitsfotos. Michaela und Edward sind wirklich verheiratet! Happy End? Zumindest scheint es möglich.

Teaserbild: © TVNOW / TVTurbo