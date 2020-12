Atascadero: In Kalifornien erscheint ein neuer Metallmonolith

Die mysteriöse Metallstele in Utah ist jetzt verschwunden. Jetzt gibt es neue Sichtungen: in Kalifornien und sogar in Rumänien. Dort sind sie prosaisch. Das ist “nur etwas altes Altmetall”.

E.Tatsächlich wollte die Utah Public Safety Authority Schafe zählen, Dickhornschafe, die in den Wüstenregionen des Staates leben.

Was sie dann mit ihrem Hubschrauber fanden, ähnelt eher einem Science-Fiction-Roman: einem Metallmonolithen – glänzend, fast vier Meter hoch – inmitten eines abgelegenen und unzugänglichen Geländes voller Steine ​​und Krater, umrahmt von roten Felsen.

Die Nachricht von der Entdeckung dieses “ungewöhnlichen Objekts” verbreitete sich schnell und löste weltweite Vermutungen aus. Einige Tage später verschwand die Säule plötzlich – und das Rätsel nahm nur noch zu.

auch lesen

Nur wenige Wochen nach dem mysteriösen Fund in Utah gibt es jetzt ein anderes Objekt, diesmal in Kalifornien. Laut lokalen Medienberichten befindet sich die schimmernde Metallstele auf dem Pine Mountain in der Nähe der Stadt Atascadero. „Der dreiseitige Obelisk scheint aus rostfreiem Stahl zu bestehen, zehn Fuß hoch und 18 Zoll breit. Das Objekt wurde an jeder Ecke zusammengeschweißt, wobei die Nieten die Seitenwände am vermuteten Stahlrahmen im Inneren befestigten “, zitierte er Britischer “Guardian” aus den “Atascadero News”.

Über das erste Objekt wurde viel spekuliert: Wurde die Säule möglicherweise im Herbst 2016 errichtet, wie Internet-Suchende behaupten, anhand von Satellitenbildern erkannt zu haben? Ist es eine Hommage an den Science-Fiction-Film 2001: Eine Weltraum-Odyssee, in der ein ähnliches Objekt eine Rolle spielt? Ist es ein Witz? Stehen überhaupt Außerirdische dahinter, wie manche im Internet spekuliert haben?

Objektnummer I in Utah Quelle: über REUTERS

Oder ist es das Werk eines Künstlers, vielleicht sogar eines bekannten Künstlers wie des Bildhauers John McCracken? Der 2011 verstorbene Amerikaner hatte lange Zeit nicht weit entfernt in New Mexico gelebt und gearbeitet und sehr ähnliche freistehende Objekte in Form von Pyramiden, Würfeln oder Polyedern hergestellt.

Star-Galerist engagierte sich – und zog sich wieder zurück

David Zwirner, deutscher New Yorker Galerist, der McCrackens Nachlass vertritt, erinnerte sich zunächst stark an die Arbeit des Künstlers, als er die Bilder auf der Stele sah. “Natürlich ist das Stück von McCracken”, sagte er dann „New York Times“ – aber dann bei näherer Betrachtung noch einmal darüber nachgedacht.

“Ich liebe den Gedanken, dass dies eine Arbeit von John ist”, sagte Zwirner laut einer Nachricht, die der deutschen Presseagentur zur Verfügung steht. „Aber wenn Sie sich die Fotos des Monolithen genau ansehen, sehen Sie Nieten und Schrauben, die nicht mit der Art und Weise übereinstimmen, wie John seine Arbeit konstruieren wollte. Er war ein Perfektionist. Trotzdem ist die Stele eine „wunderbare Hommage“ an McCracken.

auch lesen

Das mysteriöse Stück ist jetzt aus Utah verschwunden. “Von einer unbekannten Partei” wurde entfernt, wie die lokale Behörde bekannt gab. Der Hintergrund war zunächst unklar. Zeugen behaupten, vier Männer gesehen zu haben, die es abgebaut und wegtransportiert haben. Die zuständige Sheriff-Abteilung des Landkreises San Juan hat Ermittlungen eingeleitet.

In Rumänien scherzen sie über altes Altmetall

Inzwischen sind Berichte über einen ähnlichen Monolithen in Nordrumänien aufgetaucht. Er stand auf einem Hügel – und war einige Tage später weg. “Der Monolith verschwand am 30. November, genauso mysteriös wie er erschienen war”, berichtete der Radiosender Jurnal FM am Dienstag.

Der lokale Sender ziarpiatraneamt.ro veröffentlichte das Video eines Mannes, der sich vor Ort über das Anwesen lustig machte. Es ist “nur ein altes Altmetall, das jemand hierher gebracht hat”. Ähnlich kritisch war der Facebook-Nutzer Alexandru: “Wir können nicht einmal etwas richtig imitieren.”

Korrektur: In einer früheren Version haben wir ein Foto des Utah-Monolithen verwendet, um diesen Artikel zu veranschaulichen. Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.