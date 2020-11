Abschied im Kindergarten: Sarah Harrison ist in Tränen aufgelöst

Jetzt wird es ernst! Wandern Sie dieses Jahr Sarah (29) und Dominic Harrison (29) und ihre beiden Kinder Meine (3) und Kyla nach Dubai. Vor einigen Wochen präsentierten sie ihren Anhängern das Haus in ihrer neuen Wahlheimat. Und auch ihre alte Wohnung und der Kindergarten ihrer dreijährigen Tochter sind da beendet. Dann kann es jetzt anfangen, oder? Noch nicht ganz: Tochter Mia wird sich erst in den nächsten Tagen in ihrer Kindertagesstätte verabschieden.

In ihrem neuen Youtube-Video berichtete die Influencerin von ihrem emotionalen Abschlussgespräch in der Einrichtung. “Ich habe fast zwei oder drei Tränen. Als du über Mia gesprochen hast, wie sie sich entwickelt hat und wie stolz du auf Mia bist.”enthüllte Sarah. In nur einem Monat ist der letzte Tag für die Tochter des YouTuber-Paares fällig. Die Blondine sagte aufgeregt: “Wir werden dann auch Mias letzten Tag festlegen, damit sie im Kindergarten eine Abschiedsparty veranstalten kann.”

Mia scheint sich auf ihr neues Leben im Ausland zu freuen. Sarah sagte: “Sie freut sich darauf. Sie sagt immer ‘Ich möchte in den Kinderclub in Dubai gehen’.” Für Sarah ist es sehr emotional zu wissen, dass der letzte Tag bald kommen wird und ihre Tochter ist jetzt in der Kindertagesstätte abgemeldet.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose, 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla im Oktober 2020 in München

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im September 2020

