2021: Microsoft plant ein neues Windows 10-Design

Offiziell hört man zu diesem Thema nichts von Microsoft, aber Gerüchten zufolge soll das Optik-Update 2021 fertig sein und im Herbst verfügbar sein. Es ist noch nicht festgelegt, ob es 2021 zwei Windows 10-Updates geben wird. Es könnte also sein, dass Windows 10 21H2 ein Design-Update ist oder Microsoft das Ganze bis 2022 vorantreibt.

In den folgenden Bereichen sollte es ein neues Aussehen geben:

Nur damit Windows 10. Oktober Update Das Aussehen des Startmenüs wurde angepasst, aber das war es noch nicht. Anscheinend arbeitet Microsoft an den verwendeten Effekten und abgerundete Ecken könnten ebenfalls ein Problem sein.

Angeblich soll der Code der Taskleiste umfangreicher erneuert werden, was auch im Hinblick auf die Tablet-Oberfläche wichtig sein sollte. Details sind nicht bekannt, aber Windows-Fans träumen natürlich von Funktionen wie der zentrierten Starttaste wie in Windows 10X oder transparente Taskleiste, was auch immer Sie heute noch verwenden können Zusätzliche Werkzeuge müssen sich anpassen.