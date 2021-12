2021: Die aufregendste Zeit des Jahres beim Mountainbiken

Nach einer Saison 2020. Jahr in der Welt.

Wir haben bereits all die erstaunlichen Dinge behandelt, die kanadische Läufer in den letzten 12 Monaten erreicht haben. Hier ist, was der Rest der Welt getan hat.

Sieg für Greg Minnaar bei der Weltmeisterschaft

Greg Minnaar ist zwar älter als die meisten Downhill-Läufer, aber er ist schneller als alle anderen. Der Südafrikaner holte im August im Val di Sole seinen fünften Weltmeistertitel. Der Sieg festigte seinen Status als GOAT fest, als ob es irgendwelche Zweifel gäbe. Sein jüngster Sieg kommt fast zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Elite-Titel, den er 2003 gewann.

Die Schweizer übernehmen Tokio

Die große Neuigkeit des Jahres waren natürlich die Olympischen Spiele in Tokio. 2021 durften erstmals Nationen drei Frauen beim Cross-Country-Mountainbike-Rennen melden und die Schweizer nutzten diese Chance voll aus. Angeführt von Jolanda Neff, gefolgt von Sina Frei und Linda Indergand, eroberte die Schweizerin das Podest. Es war eine unglaubliche Leistung, die sie dazu zwang, die beiden Französinnen Pauline Ferrand-Prevot und Loana Lecomte zu überholen, die 2021 die Weltcup-Rennen bisher dominiert hatten.

Moir-Rude Enduro World Series Battle

Die Fans der Enduro World Series erlebten einen unglaublichen Kampf zwischen Jack Moir und Richie Rude in einer einzigen Saison. Die Rivalen hielten die ersten beiden Plätze in jedem Rennen die ganze Saison über bis zum Finale. Alles endete ziemlich enttäuschend, Rude wurde für das Schneiden des Kurses disqualifiziert, aber das Duell lieferte bis zu diesem Zeitpunkt monatelangen Spaß.

Nino Schurter wieder ganz oben

Nachdem Nino Schurter das ganze Jahr über um einen Sieg gekämpft hatte, und für einen Großteil des Jahres 2020, brachte Nino Schurter seine Skeptiker (einschließlich uns zugegebenermaßen) mit einem überwältigenden Sieg bei der Weltmeisterschaft zum Schweigen. Sein Sieg im Val di Sole ist unglaublicherweise sein neunter Elite-XCO-Weltmeistertitel. Schurter ist vielleicht nicht mehr so ​​dominant wie früher, aber er hat mit Sicherheit gezeigt, dass er immer gewinnt, wenn es darauf ankommt.

Loana Lecomte gewinnt an Fahrt

Loana Lecomte hat dieses Jahr die Weltcup-Rennen dominiert und obwohl sie weder die Olympischen Spiele noch die Weltmeisterschaft gewonnen hat, haben ihr ihre fünf Weltcup-Siege den Gesamttitel eingebracht. Eine unglaubliche Leistung für eine Fahrerin, die 2020 gerade erst zur Elite aufgestiegen ist. Mit den bereits vor der Tür stehenden Olympischen Spielen 2024 in Paris ist die junge Französin gut aufgestellt, um ihren Rekord in den kommenden Jahren zu vervollständigen.

Red Bull Formation kehrt zurück

Die Freeride-Bewegung der Frauen gewinnt rasant an Fahrt. Die Rückkehr der Red Bull Formation war ein Highlight, das durch den Start mehrerer ähnlicher Progressions-Sessions auf der ganzen Welt noch besser wurde. In den zwei Jahren seit dem ersten Training hat sich das Niveau des Damenreitens bereits massiv verändert. Mit mehr Unterstützung und mehr Möglichkeiten jedes Jahr wird es spannend zu sehen, wohin diese Läufer in den nächsten Jahren gehen können.

Vali Höll landet in der höchsten Spielklasse

2021 war Vali Hölls erstes volles Jahr im Spitzensport, und sie hat das Beste daraus gemacht. Nach einem Fehlstart im Jahr 2020, bei dem sie sich im Training des ersten Rennens den Knöchel brach, ging Höll für 2021 einen stabileren Weg von vier Siegen. Podestplätze und stehlen in der letzten Runde Myriam Nicole den Gesamtweltcup-Titel.

Mona Mitterwallner gewinnt die XCM-Weltmeisterschaft

Gewann die Elite-Marathon-Weltmeisterschaft und besiegte die XC-Legende Maja Włoszczowska in ihrem letzten Rennen. Sie war in der Kategorie U23-Weltcup ungeschlagen und gewann Titel bei den Weltmeisterschaften und den U23-Europameisterschaften. Um ein wenig Vermutungen anzustellen, Mitterwallner wurde nicht für den österreichischen Kader in Tokio ausgewählt, während seine ungarische Rivalin Kata Blanka Vas war. Vas wurde Vierter hinter dem Schweizer. Mitterwallner hat 2021 kein einziges Mal gegen Vas verloren. Was hätte die 19-jährige Österreicherin tun können, wenn sie in Japan am Start gewesen wäre? Wer weiß es genau. Aber da Mitterwallner 2022 zu Cannondale Factory Racing wechselt, wird sie alle Unterstützung haben, die sie braucht, um 2024 in Paris ihr Glück zu versuchen.