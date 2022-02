„Wir wollen keine kleinere Bob-Familie“ – Der Deutsche Francesco Friedrich finanziert den österreichischen Konkurrenten

Der deutsche Bobfahrer Francesco Friedrich – der erfolgreichste Pilot der Weltcup-Geschichte – sagte, er habe dem österreichischen Fahrer Benjamin Maier mit finanzieller Unterstützung geholfen, die „Bobfamilie“ nicht kleiner werden zu lassen.

Das Paar wird Rivalen auf der Strecke sein, wenn sie in Peking um den olympischen Erfolg kämpfen.

Tatsächlich war Maier in den Zweierbob-Trainingsläufen nur 0,2 Sekunden langsamer als Friedrich, aber ohne den Deutschen hätte er vielleicht nicht antreten können.

Peking 2022 Francesco Friedrich erleidet im Auftaktfinale von Peking 2022 eine seltene Bob-Niederlage 16.01.2022 um 17:59 Uhr

„Bobsport ist ein sehr teurer Sport und man braucht viele Sponsoren“, sagte Maier gegenüber Eurosport.

„Vor ein paar Jahren hatten wir keine Sponsoren und hatten Probleme, unsere Saison zu finanzieren, also haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet“, sagte er.

Als Friedrich von ihrem Spendenaufruf gehört hatte, wollte er sich engagieren und sagte: „Er brauchte das Geld für seine Saison, also geben wir ihm eine Spende. Nach der Spende wird es beim Sponsoring etwas höher.“

Die Beziehung zwischen den beiden – die bei der Eröffnungszeremonie beide Flaggenträger für ihre Länder waren – ist weiter gewachsen, wobei jetzt eine dauerhaftere Vereinbarung besteht.

„Francesco hat damals eher aus Spaß angefangen, uns zu unterstützen. Dann haben wir geredet und geredet, und es hat sich irgendwie zu einem richtigen Sponsoring entwickelt. Er ist zum jetzigen Zeitpunkt der längste Sponsor, den wir je hatten“, erklärte ein dankbarer Maier gegenüber Eurosport.

Das ist großartig. Es ist riesig für uns.

„Auch neben dem finanziellen Aspekt hilft er uns hier und da mit ein paar Tipps und Tricks und dafür sind wir wirklich dankbar“, sagte er.

Friedrich und Maier standen bei den letztjährigen Weltmeisterschaften beide auf dem Podium, wobei Deutschland vor Österreich den vierten Titel im Viererbob holte, während sich die Österreicher mit Silber zufriedengaben.

Der deutsche Pilot sagt, es sei wichtig, dass die Menschen im Sport hintereinander stehen, da die Finanzierung schwer zu bekommen sei.

„Wir helfen den anderen Nationen, weil in Deutschland alle Nachwuchsfahrer so gutes Material bekommen und die anderen Jungs alles selbst bezahlen müssen. Wir wollen nicht, dass die Bobfamilie kleiner wird, also haben wir es in anderen Nationen gemacht, die nicht so viele Ressourcen haben“, sagte er.

—

Sehen Sie sich jeden Moment der Olympischen Winterspiele Peking 2022 an Entdeckung+

Bob Bob-Gold für Deutschland beim Weltcup in Innsbruck 30.11.2021 um 14:14 Uhr