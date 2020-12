Wasserstoff Aktien kaufen: Ein Überblick zum Investment in den (möglichen) Antrieb der Zukunft

Auf der Suche nach neuen und zukunftsorientierten Investitionsmöglichkeiten dürften Anleger früher oder später über das Investment in Wasserstoff-Aktien stolpern. Da das chemische Element bereits jetzt in vielen Magazinen sowie in Fachkreisen als die „Energiequelle der Zukunft“ gehandelt wird und bereits erste Fahrzeuge mit Wasserstoff unterwegs sind, erscheint die Geldanlage in entsprechende Wertpapiere durchaus lukrativ. Wir geben einen Überblick zu den Möglichkeiten.

Wasserstoff als Alternative zu fossilen Brennstoffen: Was steckt dahinter?

Nicht nur in Zeiten des Abgasskandals, sondern durch das zunehmende Bedürfnis nach Umweltschutz und Ressourcenschonung sind Alternativen zum klassischen Verbrenner immer mehr im Gespräch. Ein weiterer Aspekt ist die Endlichkeit des Erdöls, die früher oder später zum zwangsläufigen Umstieg auf alternative Antriebe führen wird. Dabei gilt die Brennstoffzelle – der Wasserstoff-Antrieb – neben Elektromobilität als vielversprechendster Vorreiter.

Wasserstoff wird in einem aufwendigen chemischen Verfahren aus Wasser gewonnen und ist damit grundsätzlich in unendlichen Mengen auf der Erde verfügbar. In diesem Punkt hat die Brennstoffzelle im Vergleich zu ihren Diesel- und Benzinkollegen bereits jetzt die Nase vorn. Daher überlegen viele Anleger, ihr Portfolio um entsprechende Wasserstoff-Aktien zu erweitern und auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) rechnet mit einem enormen Marktwachstum in der Branche.

Verwendung und Verbreitung von Wasserstoff

In Deutschland werden – unabhängig von der Verwendung – insgesamt rund 20 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff erzeugt, was einem weltweiten Anteil am Energiebedarf von rund 1,5 Prozent entspricht. Wissenschaftliche Studien haben in diesem Zusammenhang jedoch ergeben, dass dieser Anteil auf bis zu 40 Prozent gesteigert werden kann, indem als Nebenprodukt (etwa bei der Herstellung von Chlor) anfallenden Wasserstoff ebenfalls weiterverwendet wird.

Navigant Research hat ermittelt, dass durch die genannte Verwendung von Nebenprodukten sowie den Ausbau der Brennstoffzelle bei gleichzeitigem Rückgang von Verbrennern bereits im Jahr 2024 etwa 230.000 Autos und Busse mit Wasserstoff unterwegs sein könnten. Auch zwischen 2016 und 2017 hat sich die Anzahl entsprechender Fahrzeuge bereits auf rund 6500 Modelle verdoppelt.

Welche Wasserstoff Aktien stehen zur Auswahl?

Um die erste Investition in Wasserstoff Aktien etwas zu erleichtern, haben wir uns drei vielversprechende Wertpapiere herausgesucht. Diese sind:

SFC Smart Fuel Cell: Ende September 2020 liegt der Kurs bei rund 14 Euro, wobei in den letzten 12 Monaten ein Wachstum von 75 Prozent und über die letzten drei Jahre sogar über 250 Prozent Steigerung stattfanden. Aus einem Investment von nur 1000 Euro zu Beginn des Jahres wären bis Ende 2020 bereits rund 1500 Euro geworden – Tendenz steigend.

2G Energy: Die Aktie des deutschen Wasserstoff-Herstellers hat ihren Wert alleine im Laufe des Jahres 2020 um nahezu 100 Prozent erhöht – Anleger hätten ihren Einsatz damit verdoppelt. Wer bereits 2016 investiert hat, hätte von einem Wachstum von rund 300 Prozent profitiert.

Nel ASA: Der norwegische Wasserstoff-Hersteller ist ein echter Geheimtipp, was die Investition in Wasserstoff Aktien angeht. Wer Ende 2019 investierte, darf sich bis Dezember 2020 über einen Wertanstieg von rund 155 Prozent freuen – hat man 1000 Euro investiert, stehen heute 2500 Euro im Portfolio.

Fazit: Wasserstoff Aktien sind ein echter Geheimtipp

Durch den wachsenden Druck auf Autobauer, alternative Antriebe zu finden und massentauglich zu machen, steigt auch das Interesse an Wasserstoff, der bis jetzt als ein echter Hoffnungsträger der Kfz-Industrie gilt. Insbesondere mit Blick auf die kommenden Jahre kann sich eine Investition in Wasserstoff Aktien daher durchaus lohnen und sollte insbesondere von Investoren mit einer gewissen Risikofreude in Erwägung gezogen werden.