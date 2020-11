Vitamin D-Mangel und Korona: Experten sehen diesen Zusammenhang

vonJuliane Gutmann daraus schließen

Vitamin D stärkt unser Immunsystem und ist wichtig für den Körper. Das „Sonnenhormon“ scheint auch in Bezug auf Covid-19 eine wichtige Rolle zu spielen.

Vitamin-D Der menschliche Körper produziert unabhängig, indem er die Sonnenstrahlen durch die Haut umwandelt. Lebensmittel wie Thunfisch enthalten jedoch auch Vitamin D – aber der Mensch deckt nur einen kleinen Teil seines Vitamin D-Bedarfs über Lebensmittel ab.

Der menschliche Körper produziert unabhängig, indem er die Sonnenstrahlen durch die Haut umwandelt. Lebensmittel wie Thunfisch enthalten jedoch auch Vitamin D – aber der Mensch deckt nur einen kleinen Teil seines Vitamin D-Bedarfs über Lebensmittel ab. Wichtig ist Vitamin-D Bei vielen Stoffwechselprozessen im Körper wird vor allem sichergestellt, dass Kalzium aus der Nahrung gut aufgenommen und in die Knochen eingebaut werden kann, wodurch dies reduziert wird Osteoporoserisiko *.

Bei vielen Stoffwechselprozessen im Körper wird vor allem sichergestellt, dass Kalzium aus der Nahrung gut aufgenommen und in die Knochen eingebaut werden kann, wodurch dies reduziert wird Osteoporoserisiko *. Nicht nur bei Osteoporose-Patienten, Niedrige Vitamin D-Spiegel wurden auch bei Covid 19-Patienten gemessen: Professor Martin Smollich als Fachapotheker für klinische Pharmazie bewertet die Ursachen.

Update vom 16. November 2020: Ein Mangel an Vitamin D im Körper kann Infektionen fördern, weshalb ein Vitamin D-Mangel behandelt werden sollte. Welche Rolle spielt Vitamin D bei der Infektion mit Coronaviren? Experten sind anderer Meinung. Aber erste Studien zeigen: Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankt sind und eine Krankenhausbehandlung benötigen, haben häufig einen Vitamin-D-Mangel. Der große Haken an der Studiensituation ist jedoch, dass der Großteil der klinischen Daten praktisch bedeutungslos ist, “weil sie entweder nicht auf potenzielle Störfaktoren angepasst wurden oder der Vitamin D-Spiegel zum Zeitpunkt der Krankenhauseinweisung zum ersten Mal aufgezeichnet wurde “, zitierte die Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) Professor Martin Smollich, Fachapotheker für klinische Pharmazie und Leiter der Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.

Smollich geht von einer sogenannten umgekehrten Kausalität aus: Vitamin-D-Mangel als Folge von Covid-19 und nicht als Ursache. Ein Vitamin-D-Mangel trat überdurchschnittlich bei Krankheiten und Lebensbedingungen auf, die das Risiko einer Covid 19-Infektion erhöhen, wie z. B. Alter, Fettleibigkeit oder Diabetes. Laut Smollich ist die prophylaktische Aufnahme von Vitamin D im Allgemeinen nicht schädlich, er warnt jedoch vor einer zu hohen Dosierung. Beweise hätten gezeigt, dass a Erhöhte Vitamin D-Spiegel unterdrücken das Immunsystem und machen es dadurch anfälliger für Krankheiten. so die DAZ.

Die Studie belegt einen Zusammenhang zwischen Vitamin D-Mangel und schwerem Covid-19

Artikel vom 16.07.2020: Halten Sie Gesicht und Arme täglich zehn bis zwanzig Minuten in der Sonne, und der Körper synthetisiert sich ausreichend durch die Haut Vitamin-D: Diese oder ähnliche Empfehlungen machen die Runde. Aber so einfach ist das doch nicht: Mit zunehmendem Alter nimmt die Vitamin-D-Produktion ab und der sehr unterschiedliche individuelle Stoffwechsel lässt keine standardisierten Empfehlungen zu. Es ist jedoch wissenschaftlich erwiesen, dass Vitamin D an unzähligen Prozessen im Körper beteiligt ist. Der Stoff kümmert sich gesunde Knochen und Muskeln profitieren, da Vitamin D die Koordinationsfähigkeiten und die für die Reflexe erforderliche Geschwindigkeit unterstützt.

Die Universität Hohenheim hat jetzt eine Studie veröffentlicht, die einen Zusammenhang zwischen zeigt Mangel an Vitamin D und eine schwere Covid-19-Geschichte stellt her.

Begünstigt Vitamin-D-Mangel schwere Covid-19-Erkrankungen?

„Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass verschiedene nicht übertragbare Krankheiten (Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom) mit einem niedrigen Wert verbunden sind Vitamin-D-Plasma-Spiegel sind assoziiert. Diese Komorbiditäten erhöhen zusammen mit dem häufig begleitenden Vitamin-D-Mangel das Risiko Covid-19-Veranstaltungen “, fasst das Portal dw.de zusammen. Das Problem mit der Studie: Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und der Schwere der Covid-19-Erkrankungen konnte nicht festgestellt werden, sagt Martin Fassnacht, Leiter Endokrinologie am Universitätsklinikum Würzburg. Die Studienleiter beobachteten nur, dass ein Vitamin-D-Mangel frühere Krankheiten begünstigt, die zu schweren Covid-19-Kursen führen können, aber es wurde noch nicht eindeutig nachgewiesen, dass a Ein Vitamin-D-Mangel an sich verschlechtert den Verlauf von Covid-19*.

Zu viele Faktoren wurden in der Beobachtungsstudie der Universität Hohenheim ebenfalls nicht berücksichtigt, wie der Lebensstil der Menschen, Rauch- und Essgewohnheiten, Arbeit oder Hobbys (jemand, der gerne in den Bergen ist, hat normalerweise einen viel höheren Vitamin D-Spiegel als Serienjunkie). Nach der Studie der Universität Hohenheim sollte man den Verdacht haben Coronavirus Infektion das Vitamin-D– Status überprüft und ein mögliches Defizit schnell behoben. Dies kann keine negativen Auswirkungen haben, ein positiver Effekt wurde jedoch (noch) nicht nachgewiesen. “Es gibt Studien, in denen geprüft wird, ob Vitamin D bei einer Covid-19-Infektion hilft, aber ich persönlich glaube nicht, dass dies wirklich der Fall ist”, zitiert dw.de den Endokrinologen Fassnacht. Dies schließt jedoch nicht aus, dass es Menschen gibt, die von einer Nahrungsergänzung profitieren. Fassnacht spricht sich aufgrund der spärlichen Studiensituation gegen die vorbeugende Einnahme von Vitamin D-Produkten aus: „Mein Glaube, dass das Vitamin überall helfen wird, ist sehr gering. Aber natürlich kann ich mich irren. “” (jg) * *Merkur.de und hna.de sind Teil des landesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

