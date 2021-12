USound aus Österreich bringt 25 Millionen Euro für mobiles Audio ein – Tech.eu

Graz, mit Sitz in Österreich USound 25 Millionen Euro im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde eingeworben. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Lautsprechern basierend auf mikroelektromechanischen Systemen für persönliche Geräte und tragbare Technologien, dh den Mechanismus der Audioausgabe unserer tragbaren Geräte aller Tage. Die Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, mit der Massenproduktion und dem Vertrieb seiner kürzlich angekündigten Technologien der zweiten Generation an Partner zu beginnen. Das 2014 gegründete steirische Unternehmen hat bisher 68,7 Millionen Euro eingeworben.

Wenn Sie gerade mit einem Gerät interagieren, das zum Betrieb Strom benötigt, sehen Sie die Technologien Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) und MicroElectroMechanical Systems (MEMS) in Aktion. Ohne die Entwicklung und Weiterentwicklung in diesen Bereichen wäre vieles von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, nicht möglich.

Und bei all den verschiedenen Komponenten, aus denen diese Geräte bestehen, ist Audio ein Faktor, der immer noch die ursprünglich 1877 patentierte Technologie nutzt. Der elektrodynamische Lautsprecher basiert auf dem einfachen Konzept des Elektromagnetismus, einem Prozess, der die Wechselwirkung zwischen einer Spule aus geladenem Draht und einem Magneten beinhaltet. Durch verschiedene Stromeingänge bewirkt die Spulen-Magnet-Kombination, dass sich eine Lautsprechermembran bewegt und auf verschiedenen Frequenzen vibriert, wodurch ein Klang erzeugt wird.

USound verändert dieses Spiel grundlegend durch die Anwendung der Piezoelektrizität, ein Prinzip, das darauf beruht, dass sich Mineralkristalle wie Bleizirkonattitanat ausdehnen oder schrumpfen, wenn ein elektrisches Feld sie durchläuft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies die Herstellung eines Lautsprechers mit einer Dicke von nur 1 mm ermöglicht, während gleichzeitig eine überlegene Audioleistung gegenüber seinem elektrodynamischen Vorgänger beibehalten wird.

MEMS-basierte Lautsprechersysteme benötigen 50 % weniger Platz und verbrauchen 80 % weniger Strom als ihre Gegenstücke (denken Sie an die Akkulaufzeit), können einen größeren Frequenzbereich erzeugen als dynamische Lautsprecher und können Overdrive (Wiedergabe, Verzerrung) mit viel größerer Präzision steuern , alles für ein überragendes Audioerlebnis.

Ein einfacher Weg, um über die Unterschiede zwischen dieser Technologie nachzudenken, ist vergleichbar mit einer Glühbirne im Vergleich zu einer LED-Lampe. Beide bieten den gleichen Nutzen, aber eines ist viel effizienter und bietet eine größere Anwendungsvielfalt.

Die 25-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde von USound wurde geleitet von eQventure, und sah die Teilnahme des Mitbegründers von ARM Hermann Hauser und chinesischer Hersteller von Handyakkus WELT Mitbegründer Yang Longzhong, sowie ein großes Engagement der Europäische Investitionsbank.

„Mit dem stetigen Wachstum der Kundenzahl baut USound das Fertigungsnetzwerk weiter aus, das bereits STMicroelectronics für die erste Generation von MEMS-Lautsprechern und TSMC (Taiwan) für den ASIC-Audioverstärker. Die Zusammenarbeit mit führenden Fertigungsunternehmen ermöglicht es uns, das Produktionsvolumen zu erhöhen, effizienter zu sein und den Logistikprozess zu verbessern, um unsere globalen Kunden zu erreichen“, kommentierte der CEO von USound. Ferruccio Bottoni.