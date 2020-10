US-Republikaner vor der Wahl: Der Trump-Pakt bröckelt

Mehrere republikanische Senatoren haben kürzlich US-Präsident Trump öffentlich befragt – ein Senator hat sogar offen gelassen, ob er für ihn stimmen soll. Der Pakt, den die Partei mit Trump geschlossen hat, bröckelt. Wie kam es so nah an die Wahl?

Von Torsten Teichmann, ARD Studio Washington

Republikanische Abgeordnete distanzieren sich plötzlich von US-Präsident Donald Trump. In einem Telefongespräch mit den Wählern distanzierte sich Senator Ben Sasse deutlich von sich. “Wie er Diktatoren auf das Gesäß küsst, wie er das Leiden der Uiguren in China ignoriert – er hat keinen Finger auf die Menschen in Hongkong gerichtet. Und wir führen unsere Verbündeten nicht mehr, wir verraten sie unter seiner Führung. . “

Senator John Cornyn spricht auch von Meinungsverschiedenheiten mit Trump. Und Senatorin Susan Collins lässt offen, wen sie bei den Präsidentschaftswahlen wählen wird. Aber warum jetzt? Es lohnt sich, auf die Antwort zurückzublicken.

Trumps Kritik an den Republikanern

“Betrüger”, “pathologische Lügner” und “Fanatiker” waren die Namen der prominenten Republikaner Trump im Sommer 2016. Es gab gegenseitige Abneigung: Trump sah die Führung der Republikaner als Teil des Problems.

Der New Yorker gewinnt die Wahl in der Nacht vom 9. November 2016. Die Republikaner halten auch eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus.

Die Mehrheit sollte die erste sein, die die verhasste Krankenversicherung von Obama Care rückgängig macht. Im Frühjahr 2017 stellte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, ein Konzept vor. Über den Vorschlag wurde jedoch nicht abgestimmt.

Die ideologischen Risse und politischen Unruhen innerhalb der Republikaner haben Trump überrascht. Letztendlich verschrottet US-Senator John McCain einen Kompromiss im Kongress. Der Präsident ist außer sich und kehrt zur Basis zurück. Bei einem Treffen in Arizona, dem Heimatstaat McCain und Jeff Flake – einem weiteren Trump-Kritiker in den Reihen der Republikaner – sagte Trump über Flake, er sei “nachsichtig an der Grenze und im Verbrechen”.

Persönliche Angriffe und Bedrohungen

Der Präsident schlägt nicht mehr nur über Twitter zurück, sondern beraubt seine Kritiker der lokalen Basis. Dutzende republikanische Abgeordnete ziehen sich zurück.

Senator Flake warnt vor dauerhaftem Schaden für die Partei durch “die persönlichen Angriffe, die Bedrohung von Prinzipien und Institutionen, die offensichtliche Missachtung von Wahrheit und Anstand. Die Politik kann uns zum Schweigen bringen, wenn wir sprechen müssen.” Wer schweigt, kann mitschuldig werden, sagt Flake.

Trump als Mehrheitsgarant

Aber der Anruf verschwindet. Die übrigen Republikaner streben nach Erfolg mit dem Präsidenten: Der Steuerreformplan wird neu gestartet. Diesmal gibt es die Mehrheit von Trump. Bei einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses im Dezember 2017 wurden die Abgeordneten gebeten, den Präsidenten zu loben.

Ryan bedankt sich bei Trump: “Etwas so Tiefgreifendes ist ohne eine hervorragende Führung durch den Präsidenten nicht möglich. Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie uns über die Ziellinie gebracht haben.”

Es ist eine Szene der Unterwerfung – und der Pakt ist gültig. Umso mehr, als die amerikanischen Demokraten 2018 eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erreichen. Trump schuldet nur den Republikanern, dass er nach dem Amtsenthebungsverfahren nicht aus dem Amt entfernt wurde. Weil die Partei Trump als eine gute Gelegenheit sah, die Macht zu behalten.

Aber die Koronapandemie und das Verhalten des Präsidenten stellen den Pakt in Frage: Insbesondere republikanische Abgeordnete, die eine Wiederwahl befürchten, erkennen den Preis, den sie für ihr Bündnis zahlen können. Deshalb halten sie Abstand.