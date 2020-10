Tim Wiese fordert Trainer Esume heraus

00:39 .: TIM WIESE GEWINNT SPIEL 15 UND DAHER 100.000 Euro! Am Ende setzte sich “The Machine” knapp gegen den “Coach” durch. Trotzdem nehmen wir unseren Hut vor der starken Leistung unseres # ranNFL-Experten, die Sie live auf ProSieben MAXX und ran.de am Sonntag ab 17 Uhr verfolgen können

00:38 Uhr: MATCHBALL SPIEL 15 – Ball Board: Das Duell der Riesen geht in das alles entscheidende Spiel! Und auch hier gibt es ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem die Kandidaten kleine Bälle mit einem Holzstab in ein hängendes Ballbett legen müssen. Es könnte nicht aufregender sein, wenn ein Ball fällt, ist der Abend entschieden. Zu Beginn schaffen es beide, einige Kugeln ihrer Farbe abzulegen. Aber es wird schnell klar, wo die Schwierigkeit dieser Aufgabe liegt. Und dann macht der Trainer den entscheidenden Fehler …

00:32 Uhr: MATCHBALL SPIEL 14 – Flohhüpfen: Nach der stumpfen Gewalt geht es zurück zum Kneipensport. Der “Floh” muss mit dem großen Chip in den Behälter in der Mitte des Tisches manövriert werden. Beide brauchen etwas Zeit, um den Dreh raus zu bekommen. Esume scheint etwas näher zu sein, sein “Floh” springt oft nur über den Container. Tatsächlich ist es der Trainer, der zuerst trifft und Wiese in der zweiten Runde unter Druck setzt. Aber es heißt nicht umsonst “The Machine”, es hält dem Druck stand und kann das ausgleichen. Auch hier kann sich der Trainer präsentieren und sich so im alles entscheidenden Spiel retten. Esume gewinnt Spiel 14! (Gesamtpunktzahl: Wiese 58:47 Esume)

00:10 .: Spiel 13 – Durch die Wand: Weg vom Denken zurück zur rohen Gewalt. Der Name des Spiels ist hier das Thema, da die Kandidaten nur mit Säge und roher Gewalt Holzwände durchbrechen müssen. Der Haken? Da Wiese dieses Holzbrett auch ohne Sägen mit seinem Bizeps durchbrochen hätte, müssen drei Linien durchgesägt werden, bevor es durchbohrt werden kann. Trotzdem kommt Tim Wiese mit seiner Kraft fast mühelos durch den Wald und schafft es bis zur Glocke. Im nächsten Spiel haben wir heute Abend das erste Matchball-Spiel. Wiese gewinnt Spiel 13! (Gesamtpunktzahl: Wiese 58:33 Esume)

00:01 Uhr: Spiel 12 – Was ist los?: Den Kandidaten werden vier Bilder mit einem Thema gezeigt und sie müssen summen, welcher Teil nicht passt. Hier zeigt Patrick Esume sein ganzes Wissen und kann früh abbrechen. Aber “The Machine” gibt nicht auf und kämpft mit einer Frage zu Lothar Matthäus ‘Ex-Frauen und kann nun ausgleichen. Dann beginnen die Scharmützel und beide summen, obwohl noch kein Bild zu sehen ist. Am Ende setzte sich Tim Wiese tatsächlich durch, nachdem Esume einen Fehler bei einer Frage zu Tageschau-Sprechern gemacht hatte. Wiese gewinnt Spiel 12! (Gesamtpunktzahl: 45:33)

23:36 Uhr: Spiel 11 – Basketballhut: Das nächste Spiel für Kinder heute Abend. Mit einem Hut auf dem Kopf, der einem Basketballkorb ähnelt, müssen die beiden Kandidaten ihren eigenen Hut über eine bestimmte Höhe schlagen. Auch hier fängt der Trainer gut an, verliert aber im Verlauf des Spiels etwas an Konzentration. Tim Wiese hingegen findet seinen Weg immer besser und kann sich eine kleine Tour verdienen. Nach zwei weiteren Fehlern von Esume gewann “The Machine” das zweite Spiel in Folge und glich die Gesamtpunktzahl aus. Wiese gewinnt Spiel 11! (Gesamtpunktzahl: Wiese 33:33 Esume)

23:30 Uhr: Spiel 10 – Der Zähler: Die Parade-Disziplin jeder regionalen Liga-Mannschaft! Wer kann Bierkrüge weiter über eine Theke schieben, ohne dass sie am Ende herunterfallen? Und schau, die Wiese gibt nicht auf und übernimmt die Führung. Der Trainer kann nicht mehr antworten und Tim Wiese zeigt seine Stärke auf dem Glas. Wiese gewinnt Spiel 10! (Gesamtpunktzahl: Wiese 22:33 Esume)

23:20 Uhr: Zurück zu peinlich oder sammeln und Tim Wiese bekommt tatsächlich seinen ersten Punkt auf die achte Frage. Mit der nächsten Frage macht der Trainer alles klar und nimmt das nächste Spiel. Das Jugendwort des Jahres “Lost” bedeutet nicht den Zustand von Tim Wiese während der Fragenrunde, sondern die richtige Antwort auf die entscheidende Frage. Esume gewinnt Spiel 9! (Gesamtpunktzahl: Wiese 12:33 Esume)

23:12 Uhr: Es gibt auch viele Diskussionen über die beiden Kandidaten in den sozialen Medien:

Wie jeder hier den Trainer hatte, ist er tatsächlich wie Raab, beschwert sich immer, hört nicht auf Regeln und alles ist unfair. Warum war es mit Raab noch nie so schlimm? 🧐#schlag die Berühmtheit – Nicolai (@ Nicolai65671854) 24. Oktober 2020

23:08 Uhr .: Spiel 9 – peinlich oder einlösen: Elton zieht seine rote Jacke an und das Studio jubelt: Es ist Zeit für Peinlichkeit oder Geld! Auf die Frage des Spielleiters, ob sich die beiden über die Neuigkeiten der letzten Tage informiert haben, erhält Elton keine hoffnungsvolle Antwort. Trotz der “Quiz” kommt Wiese nicht wirklich in Fahrt und gibt dem Trainer einfache Punkte. Selbst bei der obligatorischen Fußballfrage bleibt der Summer stumm.

23:00 Uhr: Auch in diesem Spiel überwiegt Esumes Technik die Kraft von Wiese. Mit 6: 1 kann sich der Trainer klar durchsetzen. Beide Außenspiele gehen also an den Trainer, der seinen Vorsprung ein wenig ausbauen kann. Esume gewinnt Spiel 8! (Gesamtpunktzahl: Wiese 12:24 Esume)

22:53 Uhr: Spiel 8 – Handbikes: Das zweite Außenspiel in Folge. Wieder müssen die beiden Schwergewichte Ausdauer üben. In sogenannten Handbikes, die auch bei den Paralympics eingesetzt werden, fahren die Leute in einem kurzen Parkour gegeneinander. Wenn Sie die meisten von zehn Rennen gewinnen, erhalten Sie Spiel 8. Obwohl Tim Wiese mit seinen Oberarmen ganze Bäume zerreißen könnte, hat er ein wenig Schwierigkeiten, mit Handbikes umzugehen. Trainer Esume muss ein wenig fallen, aber mit besserer Technik kann er sich ein bisschen durchziehen.

22:43 Uhr: Langsam merkt man die körperliche Anstrengung mit Tim Wiese und Trainer Esume kann seine Ausdauer zum Tragen bringen. Auch in der zweiten Runde kann sich der Fußball-Experte durchsetzen und das Spiel nach Hause bringen. Esume gewinnt Spiel 7! (Gesamtpunktzahl: Wiese 12:16 Esume)

22.28 Uhr .: Spiel 7 – Wasser holen: Nachdem der Trainer Elton den Aufruhr über Fußball gelesen hat, geht es wirklich zur Sache. Die Gegner müssen eine Schubkarre benutzen, um Wasser von einem Container zu einem Behälter auf einer Strecke zu transportieren. Esume hat im ersten Lauf die richtige Technik gewählt und kann die Führung übernehmen.

22:16 Uhr: Das (nicht) Takten geht weiter. Die unterschiedlich großen Kürbisstücke werden eher willkürlich in Eltons Hand gedrückt. Tatsächlich beginnt Tim Wiese kurz nach 4: 3, das Spiel zu verstehen, aber kurze Zeit später ist die Hoffnung wieder weg. Der Kommentator Ron Ringguth verzweifelt und leidet zusammen mit dem Publikum. Am Ende weiß er nicht wie er selbst, aber “The Machine” gewinnt im Tie-Breaker. Wiese gewinnt Spiel 6! (Gesamtpunktzahl: Wiese 12: 9 Esume)

21:59 Uhr: Spiel 6 – Kürbis-Duell: Taktische Freunde vor! Gedankenarbeit ist jetzt erforderlich. Beide Gegner bekommen genau den gleichen Kürbis, aus dem sie in mehreren Runden ein Stück schneiden müssen. Das schwerere Stück gewinnt, das erste mit fünf Punkten gewinnt. Trotz der starken Hilfe von Elton gibt es in beiden wenig Taktik. Sowohl Wiese als auch Esume schneiden den Kürbis fröhlich, so dass schon nach wenigen Spielen viel Material verbraucht ist. Es wird spannend zu sehen sein, ob wir nicht noch zwei Kürbisse ins Studio rollen müssen …

21:49 Uhr: Spiel 5 – Handballduell: Endlich ein Sportspiel! Eine Mischung aus Fußball, Handball und American Football verspricht diesen Teilnehmern viel Spannung. Das Prinzip des Spiels: Beide befinden sich in einem Käfig, der in der Mitte durch eine Wand getrennt ist. Nur ein kleiner Kreis verbindet die beiden Spielfelder und beide müssen versuchen, in einer Minute so viele Bälle wie möglich auf die andere Seite zu bringen. Hier zeigt Tim Wiese seine Torwartfähigkeiten und lässt dem Trainer keine Chance. Die Bälle fliegen ohne Pause zu Esumes Seite. “The Machine” gibt heute Abend ein beeindruckendes Statement ab. Wiese gewinnt Spiel 5! (Gesamtpunktzahl: Wiese 6: 9 Esume)

21:30 Uhr: Ein erstes Zwischenergebnis: Bisher war Tim Wiese in der laufenden Bundesliga-Saison genauso motiviert wie der FC Schalke, während der Trainer bereits vier Spiele in Folge gewonnen hat. Es muss mehr von “The Machine” geben. Lustige Tatsache: Sollte Tim Wiese ausflippen und den Trainer auf die alte WWE-Art über Spinebuster außer Gefecht setzen, wäre Björn Werner ein weiterer # ranNFL-Experte als Ersatz. Es scheint jedoch fraglich, ob er überhaupt noch wach ist …

21:22 Uhr: Spiel 4 – Vorname: Zurück zum Quiz! Game Director Elton stellt die beiden verschiedenen Prominenten vor, deren Vornamen möglicherweise geändert wurden. Die beiden Gegenparteien müssen angeben, ob die Vornamen richtig oder falsch sind. Der Trainer kommt besser ins Spiel und schafft einen Vorsprung, den er im Laufe der Zeit sicher sparen kann. E. E.sume gewinnt Spiel 4! (Gesamtpunktzahl: Wiese 1: 9 Esume)

21:08 Uhr: In der alten Art von Stefan Raab schleicht sich Esume immer mehr in das Defizit und dreht das Spiel zu seinen Gunsten. Wenn er 3: 2 führt, wird er übermütig und fragt: “Ich dachte, ich hätte gewonnen !?” Tim Wiese schlägt zurück und kann wieder ausgleichen. Es geht um das Entscheidungsspiel, in dem sich der Trainer hauchdünn behaupten kann. Esume gewinnt Spiel 3! (Gesamtpunktzahl: Wiese 1: 5 Esume)

20:50 Uhr: Spiel 3 – rein und raus: Jetzt wird es schwierig! “Es ist ein Kinderspiel”, sagt der Betrachter vor dem Fernseher. Ein Ball muss herausgeworfen und mit einem gebogenen Kunststoffrohr wieder gefangen werden. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, holt sich die nächsten drei Punkte. Beide kennen sich mit dem Fangen von Bällen aus und zeigen dies eindrucksvoll. Die erste Kontroverse entsteht am Abend: Die Zähltechnik scheint noch nicht vollständig entwickelt zu sein. Wiese präsentierte zwei Spiele, aber Esume schnitt eines auf 1: 2 verkürztes Zwischenergebnis ab.

20.34 Uhr: Spiel 2 – Autos: Jetzt ist es Zeit für dein Gehirn. Im Spiel “Cars” geht es darum, Automarken zu erraten und das richtige Modell auszuwählen. Der Trainer tritt stark vor und dominiert das Spiel nach Belieben. Tim Wiese scheint sich nur in der Preisspanne “Lamborghini aufwärts” auskennen, also bekam er nur drei magere Punkte. Esume gewinnt Spiel 2! (Gesamtpunktzahl: Wiese 1: 2 Esume)

20:30 Uhr .: Spiel 1 – Verlegen der Kabel: Im ersten Spiel müssen die beiden ein Kabel durch ein Plastikrohr ziehen, was jeder Elektriker im Schlaf tut. Der Trainer bemüht sich, Tim Wiese hat die bessere Taktik. Wiese gewinnt Spiel 1! (Gesamtpunktzahl: Wiese 1: 0 Esume)

20:25 Uhr: Der Bus betritt die Halle! Echte # ranNFL-Fans haben ohnehin Patrick Esumes Biografie auf den Kühlschrank gestellt, und er wird erneut für die ProSieben-Zuschauer präsentiert. Neugierig: Beide Gegner haben sich in der Show “Superheld Deutschland” getroffen und kennen sich daher gut.

20:20 Uhr: Die Show beginnt: Gastgeber Elton heißt die beiden Gegner wie gewohnt in Köln willkommen. Zunächst wird Tim “The Machine” Wiese vorgestellt, der noch heute auf ein Elfmeterschießen hofft und mit einer Pietro Lombardi-Gedenkmütze ins Studio kommt.

20:09 Uhr: Willkommen zum Live-Ticker für das Show-Spektakel des Jahres! In der heutigen Ausgabe von “Schlag den Star” treffen sich Ex-Nationaltorhüter Tim “The Machine” Wiese und #ranNFL-Experte Patrick “Coach” Esume. Die beiden Schwergewichte treten in bis zu 15 harten Einzelspielen gegeneinander an. Neben Ruhm und Ehre erhält der Gewinner eine Entschädigung von 100.000 Euro.

Hier erhalten Sie die wichtigsten Live-Informationen zur Show sowie die besten Reaktionen im Internet. Habe Spaß!

