Terence Davies’ The Post Office Girl auf Tour in Großbritannien und Österreich

Vertriebsagentur mit Sitz in Großbritannien Bankenfilme hat die weltweiten Rechte am kommenden Spielfilm von Terrence Davies übernommen Das Postmädchen, nach dem Roman von Stefan Zweig.

Davies hat diese Woche die Projekt-Locations in Wien erkundet, mit dem Ziel, im nächsten Sommer mit einer Mischung aus britischen und europäischen Schauspielern zu drehen.

Das Postmädchen das Drehbuch wurde bereits vollständig von den britischen Produzenten Sheryl Crown von Rubicon Pictures und Ruth Caleb entwickelt.

Das Projekt ist als österreichisch-britische Koproduktion mit den österreichischen Produzenten Arash T. Riahi und Sabine Gruber von den Wiener Golden Girls angelegt. Entwicklungsförderung erhielt es bereits von Creative Europe Media, dem Österreichischen Filminstitut und dem Wiener Filmfonds.

In den 1920er Jahren spielt die Geschichte von Christine, einer jungen Frau, die einen gewöhnlichen Job in einem Postamt in einem Dorf unweit von Wien verrichtet. Eine wohlhabende Tante tritt in ihr Leben und gibt ihr einen Hauch von Luxus, aber sie wird bald in ihr Leben voller Plackerei und Armut zurückgeschickt. Davies beschreibt es als “Aschenputtel-Geschichte ohne Happy End”.

„Wir knüpfen derzeit eine spannende internationale Besetzung und sammeln Gelder für die Produktion, mit dem Ziel, nächstes Jahr in Österreich und möglicherweise in Deutschland / Italien zu drehen“, sagte Crown, zu dessen früheren Credits gehören Schwefel und der Oscar-Nominierte Salomo und Gaenor.

“Es handelt von Liebe, der Möglichkeit der Transformation, Hoffnung in dunklen Zeiten und tatsächlich ist es sehr relevant für die Welt, in der wir gerade leben, mit der großen Kluft zwischen Arm und Reich. Wir denken, dass es im Moment ein sehr aktueller Film ist, obwohl er in den 1920er Jahren spielt “, fügte Crown hinzu.

Davies war in Österreich als Special Guest bei der Viennale (21.-31.10.), wo sein neuer Spielfilm Segen (ebenfalls von Bankside verkauft) wurde zusammen mit einer Retrospektive seiner früheren Arbeiten gezeigt.

Raihi of the Golden Girls und Sheryl Crown kamen dank ihrer Mitgliedschaft bei ACE (Ateliers Du Cinéma Européen) zusammen, der Vereinigung, die gegründet wurde, um die Zusammenarbeit und Koproduktion zwischen europäischen Produzenten zu fördern.

“Sie [Crown] kontaktierte mich. Ich habe mit meiner Partnerin Sabine Gruber gesprochen und wir haben uns beide in das Drehbuch und Terence verliebt“, erklärte Raihi.

Die Erzeuger arbeiteten während des gesamten Entwicklungsprozesses mit dem Weingut Zweig zusammen.