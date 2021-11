Sport- und Freizeitzentrum in Österreich von alleswirdgut

FSF – Sport- und Freizeitzentrum, ein neues Juwel in einem österreichischen Dorf

20 jahre nach seinem ersten projekt für das dorf fließ au tirol, Österreich, ein Architekturbüro alleswirdgut komplettiert nun ein weiteres kommunales Kleinod für die Tiroler Gemeinde. Das FSF – Sport- und Freizeitzentrum umfasst ein neues Vereinsheim für die örtliche Fußballmannschaft, Turnier- und Trainingsgelände mit Zuschauertribünen, Tennis- und Leichtathletikanlagen sowie ein renoviertes und kürzlich vergrößertes Schwimmbad. mit mehr als 15.000 Stunden ehrenamtlichem Engagement, das projekt ist ein gelungenes beispiel dafür, wie die abwanderung in ländliche gemeinden effektiv verhindert werden kann.



Bilder © alleswirdgut / tschinkersten fotografie

ein strukturelles Volumen, das durch horizontal aufgehängte Ebenen definiert wird

die topographie und gestaltung des geländes erforderten sensible eingriffe und eine sparsame nutzung des zur verfügung stehenden raums. das Mannschaft bei alleswirdgut hängen daher horizontal schwebende Flächen – das Leitprinzip der Gestaltung – auf, über und an den Hangkanten. Diese Technik wird auch in der Gestaltung des Clubhauses artikuliert. Durch diese markante Abfolge baulicher Erhebungen sitzt das markante Volumen des Sportzentrums am terrassenförmig angelegten Alpenhang, während sich Unter- und Erdgeschoss fest in die Landschaft einfügen.



das Zentrum hat neue Trainingsräume und ein Vereinshaus für den örtlichen Fußballverein

im Erdgeschoss befinden sich Umkleidekabinen, Trainer- und Schiedsrichterräume, Duschen und Toiletten. Überdachte Außentreppen führen die Besucher vom ebenerdigen Haupteingang ins Obergeschoss, wo ein pavillonförmiger Baukörper das Clubrestaurant mit Bar und Essbereich beherbergt. Der Pavillon verfügt über eine raumhohe Verglasung und eine umlaufende Balkonterrasse mit Blick auf das Geschehen auf dem Boden und einem atemberaubenden 360-Grad-Panoramablick.



Haupteingang zum FSF – Sport- und Freizeitzentrum



im Erdgeschoss befinden sich die Trainingseinrichtungen, im Obergeschoss der Clubhausbereich