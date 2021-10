So starten Sie einen Blog in wenigen einfachen Schritten

Überlegen Sie, warum Sie einen Blog starten. Möchten Sie etwas kommunizieren, zum Beispiel eine Nachricht oder eine Idee? Möchten Sie eine Community zu einem Thema aufbauen, das Sie interessiert?

Ein Blog kann Ihnen helfen, viele Dinge zu erreichen, wie zum Beispiel: informieren, aufklären, fördern und sogar verkaufen.

Es ist wichtig, dass Sie sich etwas Zeit nehmen, um Ihre Botschaft und den Zweck Ihres Blogs herauszufinden. Hier sind einige Gründe, warum Leute einen Blog erstellen und gerne bloggen:

Um es als Ventil für kreativen Ausdruck zu nutzen.

Fachwissen aufbauen und ein Publikum aufbauen.

Um sich mit anderen zu vernetzen und ein Geschäft aufzubauen.

To improve writing and thinking skills.

Um sich selbstständig zu machen oder mehr Geld zu verdienen.

Bloggen hat viele Vorteile und für manche Menschen kann es eine großartige Möglichkeit sein, online zusätzliches Einkommen zu verdienen.

Eine schnelle Grundierung für Anfänger:

Wählen Sie eine Blogging-Nische (Thema).

Wählen Sie die beste Blog-Plattform aus.

Holen Sie sich eine Domain und ein Webhosting.

Das Erstellen eines Blogs ist Ihr erster Schritt beim Einstieg in die Blogging-Welt. Um online erfolgreich zu sein, müssen Sie jedoch mehr erfahren.

1. Wähle eine Nische für deinen Blog

Bevor Sie einen Blog starten und es als Blogger schaffen, müssen Sie eine Blogging-Nische auswählen.

Einfach ausgedrückt ist eine Blog-Nische ein bestimmter Themenbereich, über den Sie am häufigsten oder sogar ausschließlich schreiben werden.

Um die richtige Nische für Ihren neuen Blog auszuwählen, erstellen Sie zunächst eine Liste aller Themen, die Sie begeistern und dazu bringen, darüber zu sprechen.

Denken Sie an Dinge, die Sie in Ihrer Freizeit gerne tun. Sind Sie zum Beispiel ein Hobbyfotograf oder ein begeisterter Programmierer?

Berücksichtigen Sie alle Dinge, die Sie lernen möchten. Möchtest du zum Beispiel Kochkurse belegen?

Denken Sie abschließend über alle Ihre Pläne und Projekte nach, die derzeit im Gange sind. Planen Sie zum Beispiel, wieder aufs College zu gehen, um Ihre Ausbildung abzuschließen?

Es gibt keine Einschränkungen – Sie können beliebige persönliche oder berufliche Interessen in die Liste aufnehmen.

Diese einfache Übung wird Ihnen helfen, eine Nische auszuwählen, die Sie am meisten interessiert. Auf diese Weise können Sie Ihrer Leidenschaft folgen und Ihre Blogging-Reise genießen.

2. Choose a blogging platform

In dieser Phase müssen Sie sich die derzeit verfügbaren Blogging-Plattformen ansehen und die Art der Blog-Verwaltungssoftware bestimmen, die Sie verwenden werden.

Choosing which software to use to create your blig is probably the most important step. Depending on how much you are proficient, you can use the self-hosted WordPress blog or some other service. WordPress is very popular, but you will need experience and probably the help of a professional.

With a CMS you can set up your blog and operate it with your own domain and your own web hosting.

You are fully responsible for your blog and its content. It only costs a few dollars a month for web space (hosting account), but there is also free blog creation . If you are in complete control of your blog or plan to show ads, sell products and services through your blog, this is the best way to go.

In der Populärkultur hören wir am häufigsten von Nachrichtenblogs oder Blogseiten von Prominenten, aber wie Sie in diesem Leitfaden sehen werden, können Sie einen erfolgreichen Blog zu fast jedem erdenklichen Thema starten.

Blogger schreiben oft aus einer persönlichen Perspektive, die es ihnen ermöglicht, direkt mit ihren Lesern in Kontakt zu treten. Darüber hinaus haben die meisten Blogs auch einen Bereich „Kommentare“, in dem Besucher mit dem Blogger korrespondieren können. Die Interaktion mit Ihren Besuchern im Kommentarbereich hilft, die Verbindung zwischen dem Blogger und dem Leser zu fördern.

Diese direkte Verbindung zum Leser ist einer der Hauptvorteile eines Blogs. Diese Verbindung ermöglicht es Ihnen, mit anderen Gleichgesinnten zu interagieren und Ideen auszutauschen. Es ermöglicht Ihnen auch, Vertrauen bei Ihren Lesern aufzubauen. Das Vertrauen und die Loyalität Ihrer Leser öffnet Ihnen auch die Tür, um mit Ihrem Blog Geld zu verdienen, worauf ich später in diesem Leitfaden eingehen werde.

Die gute Nachricht ist, dass das Internet gerade mit Wachstum explodiert. Mehr Menschen als je zuvor sind online. Diese Wachstumsexplosion bedeutet mehr potenzielle Leser für Ihren Blog. Kurz gesagt, wenn Sie darüber nachdenken, einen Blog zu starten, dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.