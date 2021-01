Red Bull Salzburg-Chef Marsch schreibt mit dem österreichischen Pokalsieg Geschichte

Der 46-Jährige führte seine Mannschaft im OFB-Cup-Finale zu einem 5: 0-Sieg gegen Österreich Lustenau

Red Bull Salzburgs Chef Jesse Marsch hat am Freitag Geschichte geschrieben und war der erste in Amerika geborene und aufgewachsene Trainer, der einen großen europäischen Pokal gewann, als seine Mannschaft den Österreichischen Pokal gewann.

Salzburg gewann mit 5: 0 Lustenau im OFB-Pokalfinale und damit Salzburg zum zweiten Mal in Folge österreichischer Pokalsieg.

Marsch, der in seiner ersten Saison bei Salzburg ist, ist nicht der erste in den USA geborene Manager, der eine europäische Trophäe gewann, als John Caulfield, der hauptsächlich in Irland aufgewachsen ist, Cork City zum Besteck führte Vergangenheit.

Das Spiel am Freitag markierte auch die Rückkehr des österreichischen Fußballs, der seit März aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen wurde. Spiele in Österreich Dieses Wochenende startet Salzburg mit 10 Punkten Vorsprung vor LASK Linz.

Marschs Mannschaft erhielt am Donnerstag einen großen Schub bei der Verfolgung des Titels LASK erhielt 12 Punkte für die Verletzung sozialer Distanzierungsregeln im Training.

LASK legte Protest ein und behauptete in einer Erklärung, Opfer von “Industriespionage” geworden zu sein.

“Wir betrachten die im Urteil zum Ausdruck gebrachten Strafen als Abzug von 12 Punkten, bevor die Punkte aufgeteilt werden und die Geldstrafe von 75.000 Euro unverhältnismäßig ist”, sagte der Verein.

“Also haben wir unser Recht ausgeübt und sofort gegen das übermäßige Urteil protestiert.”

Für Marsch könnte seine erste Saison nun zwei große Trophäen sowie eine respektable Darstellung der , wo sein Team in einer Gruppe, die enthielt, Dritter wurde , und .

Mit diesem Ergebnis fiel Salzburg in die , wo sie von beseitigt wurden in der letzten Phase 32.

In Salzburg wurden in diesem Jahr auch zwei seiner besten Spieler an europäische Mächte verkauft. Erling Haaland trat bei und Takumi Minamino lässt sich in Liverpool nieder.

Marsch, ein ehemaliger Assistent der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft, leitete dreieinhalb Spielzeiten die in der Major League Soccer. Er zog in den Schwesterclub vor der Kampagne 2018-19, wo er Assistent von Ralf Rangnick war, bevor er nach Österreich zog, um die Kontrolle über Salzburg zu übernehmen.