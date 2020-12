PSG gegen Istanbul: Spiel wegen Rassismusvorwürfen abgebrochen

Das Champions-League-Spiel zwischen Paris St. Germain und Istanbul Basaksehir wird am Mittwoch (18.55 Uhr) fortgesetzt, nachdem es wegen eines angeblich rassistischen Kommentars des vierten rumänischen Offiziellen unterbrochen wurde.

Dies wurde von der Europäischen Fußballunion nach Gesprächen mit beiden Vereinen angekündigt. Die restlichen Minuten sollen mit einem neuen Schiedsrichterteam gespielt werden. “Eine gründliche Untersuchung des Vorfalls” wird sofort eingeleitet, hieß es. Basaksehir hatte zuvor auf Twitter angekündigt: “Unsere Spieler haben beschlossen, nicht auf das Feld zurückzukehren.”

Versuchte Erklärung mit der rumänischen Sprache

In der 14. Minute gab es im Pariser Prinzenpark einen Skandal. Das Schiedsrichterteam hatte Basaksehirs Co-Trainer Pierre Webo wegen unsportlichen Verhaltens auf die Tribüne geschickt. Während dieses Prozesses soll das Wort “Negro” oder “Negru” ausgesprochen worden sein; Die Istanbuler Offiziellen beschuldigten den rumänischen Schiedsrichter lautstark, dies sei durch die Außenmikrofone deutlich zu hören.

Das Schiedsrichterteam wurde von Ovidiu Hategan angeführt, Sebastian Coltescu war vierter Offizieller am Spielfeldrand. Nach Minuten der Diskussion verließen die Teams das Feld, nachdem sie offiziell 22:30 Minuten gespielt hatten. Coltescu bestritt offenbar nicht die Verwendung des Wortes, erklärte jedoch, dass er den Co-Trainer nur in seiner rumänischen Sprache identifizieren wolle.

Protest auch von Demba Ba

Der ehemalige Hoffenheimer Bundesliga-Profi Demba Ba fragte auch den vierten Offiziellen, warum er das Wort verwendet habe. Zuerst saß Ba auf der Bank in Basaksehir. Man hörte dann laut Webo, Ba und andere, die darauf hinwiesen, dass die Schiedsrichter nicht “das Weiß” gesagt hatten, um auch einen weißen Spieler zu identifizieren.

Die UEFA gab zunächst bekannt, dass „nach Rücksprache mit beiden Teams vereinbart wurde, das Spiel mit einem weiteren vierten Offiziellen fortzusetzen. Auf dem Spielfeld passierte jedoch nichts, und die Spieler packten später ihre Koffer in die Katakomben und verließen das Stadion.

Paris braucht noch einen Punkt

Beide Teams spielen in der Gruppe H, in der RB Leipzig deutlich machte, dass sie es gegen Manchester United mit 3: 2 (2: 0) geschafft haben, unabhängig vom Ausgang des Spiels in Paris. Ob Paris Fortschritte machen wird, hängt vom Ergebnis des Spiels ab. PSG benötigt mindestens einen Punkt.

