“Prince Charming” -Finale: Alexander entscheidet sich für diesen Mann

Vincent oder Lauritz, Lauritz oder Vincent? Im Finale von “Prince Charming” muss Alexander Schäfer nur eine Wahl treffen, aber die entscheidende: Wer kann von nun an mit ihm durchs Leben gehen? In der Tat traf Prinz Alex die Entscheidung – nur die Frage, ob er durch das Leben gehen sollte, erwies sich als kürzer als erwartet.

Zugegeben, Vox hat große Anstrengungen unternommen, um einen einfachen Maklerservice bereitzustellen: Er hat einen Junggesellen mit einem Waschbrettbauch gefunden, der bereit war zu vermitteln, sowie 20 nicht verbundene Personen, die bereit sind, mit vielen Halligalli vor Fernsehkameras zu werben Für diese Junggesellen flog die ganze Gruppe auf eine griechische Insel, ernährte sich dort neun Wochen lang und blieb glücklich und nebenbei immer noch ein Dating-Show aus dem Ganzen gemacht.

Eine einfache persönliche Anzeige war vielleicht etwas weniger mühsam, aber damit gibt es keine oder höchstens eine extrem langweilige TV-Show. Ob so eine persönliche Anzeige für die williger Partner Alexander aber vielleicht wäre es nach den letzten beiden Folgen von “nicht effektiver gewesen.Prince Charming“zumindest raten.

Aber einer nach dem anderen. Prinz Alex hat die Menge erfolgreich zu einem Duo reduziert. Er muss nur Entscheide, ob Vincent oder Lauritz das letzte Unentschieden haben werden und Alexanders Herz zu behalten. Um verbleibende Unsicherheiten zu beseitigen, sendet die Produktionsfirma die drei durch die endgültigen Daten.

“Prince Charming”: Glamping und Poolvilla zum Abschied

Der erste davon Termine Vincent erwischt und die Produktionsfirma hätte Inka Bause wahrscheinlich Tränen in die Augen gerissen. Weil es auf einem ist Bauernhofgenauer gesagt auf einer Ziegen- und Schaffarm. “Ich habe heute wirklich gute Pläne für dich”, initiiert Alexander den Ausflug, wohl wissend, dass Vincent liebt Tiere sehr ist.

Und weil das Melken von Ziegen in gewisser Weise romantisch ist, aber den Abend nicht ausfüllt, gehen Sie zum Käsebiss und fliegen dann mit dem Hubschrauber zur Übernachtungsmöglichkeit. Dies ist ein Glamping-Platz mit einem Luxuszelt und all den anderen Reifen, die nur aus einem langweiligen Zelt kommen “Prince Charming” -Finaldate Leistung.

“Es war wirklich schön mit dir”, verabschiedete sich Alexander am nächsten Morgen von Vincent, gibt aber dem Kameramann zu, dass er natürlich immer noch “Lauritz im Kopf” hat. Wenig später tat er es Lauritz nicht nur irgendwie im Kopf, sondern auch irgendwie in den Armen, denn die beiden treffen sich für “FlyboardingEs ist gut, dass Lauritz “Dates with Action” mag, wie das Bauchband verrät.

“Wir hatten so viel Spaß – zuschauen und selbst machen”, freut sich Lauritz anschließend; Und der Spaß sollte dort nicht enden. Lauritz darf sich auch ein Doppelbett mit dem Prinzen teilen, aber statt eines Campingplatzes hat Vox diesmal das Budget für eines “Romantische Poolvilla” mit Meerblick Genehmigt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte Alexander froh sein, sich gegen eine persönliche Anzeige entschieden zu haben.

Alexander entscheidet – zumindest für kurze Zeit

“Es sind definitiv viele Emotionen involviert”, erklärt Prinz Alex Nach dem Lesen der Briefe schrieben die beiden Finalisten unter Tränen, um ihm bei der Entscheidung zu helfen. “Heute, den Entscheidung zur Bekanntgabe“Es wird sehr, sehr schwierig für mich”, sagt Alexander zuvor mit schlechtem Gewissen. Aber nichts hilft, der Broadcast-Slot muss frei sein.

Und so marschiert jeder zur letzten Ankündigung, der Prinz mit einem Klumpen im Nacken, die anderen beiden mit einer Krawatte um den Hals. Der Klumpen sollte bleiben, aber einer der Finalisten musste das Unentschieden aufgeben.

Mit einem “Leider muss ich dir sagen, dass ich mich nicht in dich verliebt habe” erfährt Vincent, dass er den kurzen Strohhalm gezogen hat. Das wird es also Lauritz erklärte den Sieger mit einem Unentschieden und kann die Zukunft mit Alexander verbringen. Zumindest in naher Zukunft.

Weil bei großes Wiedersehen nach der letzten Folge will Moderator Lola Weippert von den beiden wissen: “Wie ist der aktuelle Status? Sind Sie ein Paar?” Normalerweise folgt darauf ein verzücktes “Ja”, aber Alexander und Lauritz haben wenig Entrückung zu verkünden: “Wir sind kein Paar”Alexander macht die erste Aussage. Die Gefühle “schafften es nicht in den Alltag” mit ihm.

Bei der Prinzen, die Suche war letztendlich erfolgloswas Lauritz offensichtlich mehr störte als Alexander: “Um diese Botschaft beim ersten Treffen zu erhalten, trifft sie auf den Boden”, sagt Lauritz unter Tränen im Studio, gibt aber Hoffnung auf Verbesserung: “Die Dinge sehen jetzt wieder gut aus.”

