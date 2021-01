Österreich wird nächste Woche wiedereröffnet

Wien

Österreich, seit dem 16. März gesperrt, könnte bald das erste westliche Land sein, das seit Beginn der Coronavirus-Pandemie versucht, seine Wirtschaft wieder zu öffnen. Gemäß Die Daten Von der Johns Hopkins University gab es in Österreich bis heute rund 13.000 Fälle mit 273 Todesfällen. Rund 4.500 Österreicher haben sich von dem Virus erholt.

Die Regierung plant, die Beschränkungen aufzuheben, da die Infektionsraten gesunken sind. Am 6. April schlug Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Plan für eine “schrittweise Wiedereröffnung” in den kommenden Wochen sowie einige zusätzliche Einschränkungen vor. Masken müssen jetzt in Lebensmittelgeschäften und ab Ostermontag in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden.

Eisenwaren- und Gartengeschäfte, Geschäfte unter 400 Quadratmetern und Parks in Wien werden am 14. April wiedereröffnet. Kunden sollten Gesichtsmasken tragen und sich voneinander fernhalten. Händler müssen die Anzahl der Personen im Inneren begrenzen.

Am 2. Mai werden voraussichtlich alle anderen Geschäfte, einschließlich Einkaufszentren und Friseursalons, wiedereröffnet. Restaurants und Hotels müssen bis Mitte Mai warten. Gleiches gilt für Schulen. Die Schule wird einen Monat lang fortgesetzt, aber die Abschlussprüfungen werden voraussichtlich pünktlich stattfinden.