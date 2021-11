Österreichischer Bundeskanzler tritt bei Korruptionsuntersuchung zurück

Von Geir Moulson | Zugehörige Presse

BERLIN – Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Samstag seinen Rücktritt angekündigt, um eine Regierungskrise zu entschärfen, die durch die Ankündigung der Staatsanwaltschaft ausgelöst wurde, dass er das Ziel einer Korruptionsuntersuchung war.

Der 35-jährige Kurz sagte, er habe dem österreichischen Bundespräsidenten vorgeschlagen, Außenminister Alexander Schallenberg Kanzler zu werden. Aber Kurz selbst wird in einer zentralen politischen Position bleiben: Er hat angekündigt, Vorsitzender seiner konservativen Fraktion der Österreichischen Volkspartei zu werden.

Die Partei von Kurz hatte sich hinter ihm geschlossen, nachdem die Staatsanwaltschaft am Mittwoch nach Durchsuchungen von Kanzleramt und Büros seiner Partei mitteilte. Doch sein Junior-Koalitionspartner, die Grünen, sagte am Freitag, Kurz könne nicht Kanzler bleiben und forderte von seiner Partei, einen „Tadellosen“ zu seiner Stelle zu ernennen. Januar 2020 trat die Koalitionsregierung ihr Amt an.

Grünen-Vizekanzler Werner Kogler lobte die Entscheidung von Kurz als „einen fairen und wichtigen Schritt“.

„Das bedeutet, dass wir unsere Arbeit in der Regierung fortsetzen können“, sagte er.

Kurz und seinen Verwandten wird vorgeworfen, durch manipulierte Umfragen und freundliche Medienberichte, finanziert mit öffentlichen Geldern, seinen Aufstieg an die Spitze seiner Partei und des Landes zu sichern. Kurz, der Vorsitzende der Volkspartei und dann 2017 Kanzler wurde, bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Die Grünen sagten, die Ermittlungen hätten einen „katastrophalen“ Eindruck hinterlassen. In einem anderen Fall ermittelten die Antikorruptionsbehörden im Mai gegen Kurz wegen des Verdachts falscher Angaben vor einem Parlamentsausschuss, einen Vorwurf, den er ebenfalls zurückwies.

Oppositionsführer hatten Kurz zum Rücktritt aufgefordert und planten, am Dienstag im Parlament einen Misstrauensantrag gegen ihn einzureichen.

„Wir befinden uns in Österreich noch in einer sehr sensiblen Phase – die Pandemie ist noch nicht vorbei und die wirtschaftliche Erholung steht erst am Anfang“, da eine Reform der Besteuerung des Landes zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen verhandelt, aber noch nicht umgesetzt wurde, sagt Kurz.

„Was wir jetzt brauchen, sind stabile Bedingungen“, sagte er gegenüber Reportern in Wien. „Um den Stillstand zu durchbrechen, möchte ich Raum für die Verhinderung von Chaos schaffen und für Stabilität sorgen.“

Am Samstag beteuerte er erneut, dass die Anschuldigungen gegen ihn „falsch sind und das werde ich klären können – davon bin ich zutiefst überzeugt“.

Über die Forderung der Grünen nach seiner Ablösung sagte Kurz: „Viele sagen mir, das sei unfair und … Sie können sich vorstellen, dass ich persönlich auch dankbar wäre, wenn die Unschuldsvermutung in unserem Land wirklich für alles gelten würde. die Welt.“

Er bestand darauf, dass die Anklagen gegen ihn „vermischt“ wurden mit alten Textnachrichten, die in den letzten Tagen aufgetaucht waren. „Einige davon sind Botschaften, die ich sicherlich nicht noch einmal so formulieren würde, aber ich bin nur ein Mensch mit Emotionen und auch Schwächen“, sagte er.

Kurz behält die Führung seiner Partei und wird Fraktionsvorsitzender.

Er reagierte mit Schallenberg, 52, auf eine Anfrage nach einem neuen intakten Koch. Obwohl er Kurz gegenüber loyal ist, hat Schallenberg einen Hintergrund in Diplomatie und nicht in Parteipolitik.

Schallenberg war zuvor Außenminister in einer überparteilichen Übergangsregierung, die nach dem Zusammenbruch von Kurzs erster Koalition mit der Partei mehrere Monate lang das Land der Europäischen Union mit 8,9 Millionen Einwohnern regierte.

Die nächsten ordentlichen Parlamentswahlen in Österreich sind für 2024 geplant.